Despidos “por venganza”

Argumentan en Tizimín recorte presupuestal

TIZIMÍN.— Por presunta venganza política, fueron despedidos ayer los integrantes de la banda de música del Ayuntamiento y empleados de la Casa de la Cultura.

De manera sorpresiva, los músicos fueron citados en las oficinas de Tesorería para darles la noticia que por recortes presupuestales tendrían que prescindir de sus servicios sin derecho a finiquito.

Entre los despedidos está Jesús Castañeda Pérez, quien fue nombrando el pasado 25 de septiembre por el alcalde con licencia Mario González González como director de la Banda de Música Municipal.

El joven Castañeda Pérez indicó que primero se comunicó con él Eduardo Pasos, de Derechos Humanos del Ayuntamiento, quien le dijo que estaba despedido y más tarde Teresa Magaña Caballero, coordinadora de la Casa de la Cultura, quien envía un mensaje a un grupo de whatsapp donde nombra a cuatro integrantes a presentarse al departamento de Tesorería de la Comuna para una reunión.

“Nos dijeron que por recortes presupuestales prescindirían de nuestros servicios, que no podían darnos más detalles porque solo reciben órdenes y que si queríamos nos dirijamos con el jurídico”, expresa.

Incluso les dijeron que habría más despidos que se estarían dando en el transcurso de la semana.

Añadió que en su caso debido a que estaba realizando otro tipo de trabajos como los arreglos de la banda se hizo un trato con el Ayuntamiento que aparte del pago como director se le diera una compensación.

Sin embargo la quincena pasada se la recortaron y le dijeron que no se la iban a seguir dando.

Manuel Loría Lugo, otro de los músicos despedidos, dijo que se trata de una venganza política pues nunca antes algún presidente los había dejado fuera.

“La banda se ha movido a través de las administraciones que van y vienen, nosotros brindamos nuestros servicios culturales. Las decisión internas que se tomen se hablan antes no de esta manera”, expresó.

Aurora Tun Delgado, quien trabajaba en la casa de la cultura y es directora de una orquesta de banda particular en Tizimín, lamentó que también la hayan dejado fuera sabiendo las autoridades Municipales la crítica situación que está pasando luego que su esposo está enfermo.

Incluso dijo que agradece el apoyo de Mario González que tuvo en su momento, pero se le hace una falta de tacto el que ahora estén tomando estas medidas, sin pensar en las afectaciones.

Los empleados reunidos en el Palacio Municipal coincidieron en que la razón principal de sus despidos fue por su participación en un video promocional con el entonces candidato Pedro Couoh Suaste y ahora alcalde electo.

Señalaron que esa fue un prestación de servicios de manera particular ya que los instrumentos que se emplearon no son del Ayuntamiento sino propios, además que no laboran para un partido independiente, sino que prestaron los servicios.

Los empleados estuvieron ayer en el área jurídica, pero que los hicieron esperar no los atendieron.

El argumento de los recortes presupuestales llama la atención porque en más de una ocasión el alcalde con licencia indefinida González González, presumió del excelente estado de las cuentas municipales, tanto así que su administración no tenía necesidad de solicitar préstamos, como sí lo hicieron algunos municipios panistas como Umán y Progreso, aunque diputados no les aprobaron endeudar a sus municipios.— WENDY UCÁN CHAN