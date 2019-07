Despliegue de pirotecnia

Arderán en Motul seis figuras en honor a la Virgen

MOTUL.— Once toritos pirotécnicos y un “Optimus Prime” —líder de los Autobots en la saga Transformers— estallarán en luces multicolores y estruendos este jueves 11 de julio frente a la iglesia de San Juan Bautista como parte de los festejos del Gremio de Mecánicos, Herreros y Conductores, que cumplen 46 años de rendir tributo a la Virgen del Carmen.

Como parte del rescate de la pirotecnia en honor a la Virgen del Carmen, el mencionado gremio logró crear con el trabajo de sus propios integrantes a un grupo autodenominado “Los Chutos”, que buscan darle realce a estas fiestas y poner en alto a su gremio y a Motul.

Arturo Tec Alonzo, de 62 años de edad, integrante del gremio y antiguo socio, afirmó que son la tercera generación en el gremio y que ahora buscan darle personalidad a la quema de los “Toritos pirotécnicos”.

En esta ocasión serán 11 toritos los que se quemarán, entre ellos una reproducción de “Ferdinand”, el personaje de la película animada “Olé”, con un peso de 30 kilos, altura de 2.5 metros, un metro de ancho y 2 de largo, que fue traído desde Xochimilco y donado por la familia Torres, que también ofrece la mayor parte de la pirotecnia.

Además se quemará un tráiler de 1.5 de altura, 1 metro de ancho, 2 de largo e identificado como “Optimus Prime”, con un peso de 80 kilos, creación de Alejandro Pool “El Oso”, y tienes características como luces, sonido de motor y hasta el ruido que hace el claxon.

En la quema se usarán cinco remolques para arrastrar la pirotecnia, el torito “Olé”, “Optimus Prime”, “Chocoxix” del taller “El Oso”, “Chocolomito” y “Chocolomo”, estos dos últimos creados por Tec Alonzo a los cuales se les agregó luces de color rojo en los ojos para que se vean más intimidantes.

“A ‘Chocolomo’ lo creé hace 28 años y desde entonces muchos me lo han querido comprar; en ese entonces me costó alrededor de 2 mil pesos en hacerlo, ha viajado aotras fiestas de municipios aledaños y me han ofrecido dinero por él, pero no lo vendo”, contó Arturo Tec.

Anécdota

Arturo Tec Alonzo explicó que en un principio hizo tres “toritos”, sin embargo, hace años sucedió que mientras convivía con otros socios, dos niños se le acercaron y le preguntaron si podían jalar el “torito”.

En respuesta, Tec Alonzo les dijo que si lograban arrastrarlo y darle una vuelta al Palacio Municipal, distante varias cuadras se los regalaría. Los pequeños no lo pensaron e hicieron el recorrido cumpliendo con el reto.

“Tuve que cumplir con mi palabra y explicarle a la mamá de los niños lo sucedido, quien al final tuvo que botar parte de su entrada para que pudiera entrar el torito en su casa”.

El tercer torito, indicó, con el paso del tiempo quedó obsoleto y solo “Chocolomo” existe hoy en día y su “hijo” “Chocolomito”, creado recientemente.

El Grupo de “Los Chutos” pretende ser un refuerzo para el gremio en general, al garantizar la quema de la pirotecnia, de lo que se explicó que se ha trabajado con traileros, taxistas, hojalateros, mecánicos y hasta un panadero. Curiosamente el año pasado, por única ocasión, se le agregó al Gremio de Mecánico, Herreros y Conductores la parte de “y un panadero”, en recuerdo de un tahonero ahora difunto, que estuvo durante muchos años con esa agrupación y que ahora su hijo, Jhonny May Can, continúa.

En su momento la adhesión causó polémica entre algunos de sus integrantes, pero el público en general lo aceptó muy bien.

Los toritos y el tráiler estuvieron en exhibición ayer a las puertas del “Taller Leo”, ubicado en la calle 22 entre 31 y 33, de 7 de la mañana a 10 de la noche.

Hoy jueves, a las 9 de la mañana, habrá recepción de socios e invitados de honor, en la calle 36 entre 25 y 27 en la cocina económica “La Lupita”. A las 11 a.m. se partirá para hacer la solemne entrada en la parroquia “San Juan Bautista”.

A la 1 p.m. habrá un convivió en la calle 30 entre 23 y 25 en el campo “Flor de Mayo” con música en vivo con “Willi y sus teclados”.

A las 3 p.m. grupo musical Súper sonido 3, a las 7:30 rosario y misa de los socios del gremio. A las 8 p.m. se le invita al público en general a salir del “Taller Leo” para dirigirse al centro para llevar a los toritos.

Luego de la quema habrá música con un grupo sorpresa en la “Flor de Mayo”.

Mañana viernes 12, a las 4 a.m. se llevará al cabo las Mañanitas a la Virgen del Carmen; a las 12 del día la salida del gremio para dirigirse a la Flor de Mayo donde se espera música con “Willi y sus Teclados”, un grupo sorpresa, una rifa y a la medianoche Dennis Show y otro grupo sorpresa.— MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PECH