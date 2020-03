Destituyen a director

En Panabá papás piden castigo a maestro acusado

PANABÁ.— La presión de padres de familia en la escuela primaria Juan Francisco Molina Solís sirvió para lograr que se cambie al profesor Luis Escalante Bobadilla, quien se desempeñaba como director del plantel, pues lo acusan de haber encubierto al maestro que cometió presunto abuso sexual en el colegio.

El plantel amaneció ayer custodiado por padres de familia, con las rejas cerradas y con una manifestación de papás que se plantaron frente a la institución educativa con pancartas en mano.

A un costado permanecían los maestros y la supervisora de la zona escolar, Adelaida Rodríguez Ceballos.

Los padres de familia le decían a la supervisora que les mintió pues les prometió una reunión para dar a conocer los pormenores del caso que se está suscitando y no lo ha hecho, además dijeron que no abrirían hasta que se le quité la cédula profesional al maestro Víctor Interián y que se cambie al director del plantel poniendo a uno que sea de Panabá y no foráneo.

En medio de la espera llegó al lugar la abogada María José Cuevas Abraham, del área jurídica de la Secretaría de Educación, quien se acercó para dialogar con los papás, pero éstos se resistían a llegar a un acuerdo, incluso pedían la destitución de la supervisora y la acusaban de encubrir al profesor acusado.

Por un momento accedieron a que pase a la escuela únicamente la abogada a continuar con sus entrevistas a cada uno de los maestros y que se ponga a un director como interino.

La abogada se retiró y tras hacer unas llamadas regresó de nueva cuenta con el grupo de papás y acompañada de la supervisora les informaron que sus peticiones fueron escuchadas y que tendrán como director a Petronilo May Cauich, quien es profesor de la escuela y originario de Panabá.

No faltaron las reclamaciones de uno que otro papá que pedía información sobre el caso, pues no se les ha dicho el proceso que se está llevando, también exigieron que los salones deben permanecer abiertos.

La supervisora les dijo que se va a convocar a una junta para hoy viernes pero tenían que esperar los tiempo pues hay un proceso, en cuanto a los salones les dijeron que desde el miércoles tanto ventanas como puertas permanecen abiertas y las aulas están a la vista.

Los papás gritaban pidiendo que se le retire la cédula al profesor involucrado, pero les dijeron que de momento la secretaría ya había girado instrucciones en cuanto a que el mentor no podrá dar clases en ninguna escuela del Estado, y, cuanto al retiro de su cédula, dijo que eso será la fiscalía que lo determine mientras se lleva un proceso legal, pues al quedar detenido, si así lo determina la justicia, perderá automáticamente su cédula.

También les presentaron a la maestra Lupita Tun Méndez como la nueva profesora de cuarto grado.

Tras las aclaraciones, los padres de familia se resistían a abrir pues exigieron que sea de manera formal el nombramiento del nuevo director, es decir a través de un documento oficial.

Los maestros pedían que les permitan entrar a formular el oficio y sellarlo pero los manifestantes dijeron que podían ir a un ciber.

Al final la supervisora accedió y se hizo la entrega formal del nombramiento de Petronilo May como director, con ello se abrió la escuela y se informó que hoy viernes sería la reunión.

Ayer por la tarde trascendió que llegó personal de la Fiscalía a la escuela a realizar indagatorias luego de las denuncias interpuestas.— WENDY UCÁN CHAN

