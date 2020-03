Destrozan casa encapuchados

Denuncian abuso de poder de unos policías del Sur

TZUCACAB.— Luego de un operativo que realizó la Policía Coordinada anteanoche, el padre de familia Valerio Ayil Napté acudió ayer a este medio para denunciar un presunto abuso de autoridad de policías encapuchados, quienes no son de esta villa y habrían causado destrozos en su propiedad.

Se buscó la versión oficial pero no se encontró a la regidora de Seguridad Pública, ya que la dirección aún no tiene titular.

Sin embargo, en el municipio se averiguó que anteanoche hubo conatos de pleitos en colonias de esta villa y se observó la movilización de agentes municipales y estatales.

Ayer por la mañana Ayil Napté acudió a este medio para denunciar que anteanoche unas 10 patrullas llegaron a su predio ubicado en la calle 22 entre 43 y 45 de la colonia Placita.

Policías encapuchados y armados entraron a su predio para detener a uno de sus hijos y tiraron todo a su paso, incluso rompieron una viga de concreto con la que cerraba la entrada de su casa. Dijo que no pudo reconocer a los oficiales.

“Trataron mal a mi hijo pero estoy dispuesto a dialogar con ellos, si cometió un delito tengo que responder por los daños que ocasionó, pero no deben golpearlo y causar destrozos a mi propiedad, están abusando de su autoridad”, explicó.— Martín Chac Bacab

Se buscó la versión oficial de la regidora de Seguridad Pública, Lucero Galván.

La concejal no estaba y no se proporcionó información al respecto. Cabe mencionar que la dirección de Policía aún no cuenta con titular tras la renuncia de Miguel Melchor Castillo, por lo que la regidora está temporalmente a cargo de la corporación.

