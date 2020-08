Destruyen muro ''colonial'' para hacer comercios

“Dañan” arquitectura

VALLADOLID.— La destrucción de un muro perimetral para construir unos locales comerciales fue motivo de señalamientos del exregidor panista José Quintal Cen, quien consideró que no se debió autorizar alguna obra en ese lugar porque el muro es colonial y se ubica en el Centro Histórico, en donde hay que tener especial cuidado para llevar al cabo un proyecto que pueda afectar en entorno arquitectónico.

La destrucción de la mayor parte del muro se inició desde hace poco más de 15 días, en cuyo patio se están construyendo al parecer locales comerciales, para lo cual fue necesario destruir parte del muro que colinda con un edificio colonial ubicado sobre la calle 44 con 37 en el centro de la ciudad.

Detalles

El exregidor manifestó que el departamento de Obras Públicas debe dar una explicación sobre el proyecto e informar el tipo de obra que se está ejecutando, pero sobre todo informar el motivo por el cual permite la destrucción de un muro colonial, o en su defecto la obra está ubicada en el Centro Histórico, lo que afecta el entorno arquitectónico.

Por cierto, luego de hacer averiguaciones, se supo que en la administración 2010-2012 que encabezó el exalcalde Gonzalo Escalante Alcocer se hicieron algunas modificaciones al reglamento de construcción en el Centro Histórico, en las que se determinó que los muros en ese lugar no son coloniales, de tal modo que en caso de algún propietario presente algún proyecto que no afecte el entorno no habría problema en otorgarle el permiso del uso del suelo.

Cabe mencionar que el director de Obras Públicas, Iván Pinada Alcocer, no respondió a las tres llamadas telefónicas que se realizaron para consultarle sobre el permiso y los detalles del proyecto, pese a que el departamento de Comunicación Social le habría dicho que responda.

Ocultan avances

Un edificio de la calle 41 entre 44 y 46 se está remozando, para lo cual los empleados taparon totalmente los trabajos que llevan al cabo, como si estuvieran haciendo algo indebido, según algunos vecinos.

Se instaló un andamio de unos 10 metros de altura, el cual se tapó desde el piso hasta donde está la orilla de los techos, ya que los trabajadores están realizando el rescate de los adornos coloniales. Incluso otros vecinos indican la obra se oculta para evitar que pedazos de materiales caigan sobre algún peatón.— Juan Antonio Osorio Osorno