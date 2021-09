Detectan desvío en Uayma

Habría millonaria deuda al fisco y con una empresa

UAYMA.— La administración de la ex alcaldesa priista Yamili Cupul Vázquez acumula cuestionamientos y está en el ojo del huracán: ahora se le atribuye un adeudo de $2.855,812.82 al Sistema de Administración Tributaria (SAT), de los Impuestos Sobre la Renta (ISR), que descontó a los casi 100 empleado de la Comuna y que no pagó a la dependencia federal, incurriendo de esa manera en el robo a los empleados y una evasión fiscal.

También, de acuerdo con información que obtuvieron vecinos de este municipio en la Unidad de Acceso a la Información Pública, se detectó una factura que ampara la compra de $2 millones en gasolina, solo en el mes de abril de este año, cuando estaba en plena campaña.

El documento fue expedido por la empresa “San Benito”, de la ciudad de Mérida, y que al parecer no cuenta con alguna sucursal en Valladolid, de modo que no es posible que se haya hecho esa compra en un solo mes.

Como ya publicamos, la administración municipal de este lugar se encuentra envuelto en un escándalo político, derivado de la anulación de las pasadas elecciones y la decisión del Tribunal Electoral Federal de convocar a comicios extraordinarios, luego la designación de un nuevo concejo que está integrado por familiares de la ex alcaldesa y apenas hace unos días se denunció que a pesar que existe un concejo, es la ex alcaldesa quien sigue gobernando, ya que la presidenta del Concejo despacha en la casa de la ex primera edil.

Vecinos de la comunidad iniciaron el rastreo de las cuentas del Ayuntamiento y de acuerdo con la investigación que hicieron en la Unidad de Acceso a la Información Pública, cuyos documentos tienen en su poder, se detectó un adeudo de $2.855,812.82 al SAT, del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que se les descontó a los casi 100 empleados de la Comuna, pero que no fueron pagados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de modo esa acción representa el robo de su dinero a los empleados y una evasión fiscal al gobierno federal.

De acuerdo con las investigaciones que se hicieron, en el periodo 2015-2018, que presidió el hasta ese entonces ex alcalde panista Ranulfo Cupul Cemé (ahora candidato por el PRD a la alcaldía), se dejó una deuda de $1.5 millones por el mismo concepto, lo cual no pagó su sucesora Cupul Vázquez, por el contrario, se tuvo un incremento y llegó a los $2.855,812.82, lo cual tampoco se pagó.

Durante la revisión de las cuentas por la Auditoría Superior el Estado de Yucatán (ASEY), se constató esa deuda y se le notificó en su momento a la ex alcaldesa para que cumpla con ese compromiso, pero hizo caso omiso, y hasta donde se sabe no hubo ninguna sanción, por esa irregularidad.

Del mismo modo, en las mismas cuentas se detectó una factura expedida por la empresa “San Benito”, que ampara la cantidad de $2 millones, en la compra de gasolina en el mes de abril de este año, justo en la plena campaña política.

La empresa es de la ciudad de Mérida y al parecer no tiene sucursal en Valladolid, de modo que es imposible de creer que hayan viajado a la capital para comprar combustible, además que les parece un exceso, tomando en cuenta que es un municipio pequeño y que cuenta con pocos vehículos oficiales, incluyendo a las patrullas de la Policía Municipal.

Los denunciantes externaron que solo se puede entender que compraron la factura para desviar recursos, pues les llama la atención que la ASEY no ha subido a sus plataformas los gastos de combustible en otro mes para que se haga un comparativo, de modo que no se puede saber con precisión el monto de esos gastos.— Juan Antonio Osorio