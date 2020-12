Detenido con violencia en Telchac Pueblo

“Actuaron en mi contra con lujo de prepotencia”

TELCHAC PUEBLO.— Abuso de autoridad, agresión verbal y privación ilegal de la libertad cometieron agentes de la Policía Estatal contra el conductor de un camión de carga, por remolcar a otro vehículo similar dentro la población, según denunció el afectado, Justi Eli Tamayo Martín.

“Por remolcar tres cuadras un camión de 10 toneladas que sufrió un desperfecto dentro de la comunidad, fui detenido y encarcelado cinco horas por elementos de la SSP, que con lujo de prepotencia y grosería actuaron en mi contra”, aseguró el afectado.

Incluso, afirmó que ya en la cárcel le leyeron sus derechos y obligaron a que firme que fue al momento de su detención, cosa que hizo bajo protesta, ya que hasta le negaron el derecho de una llamada.

“Tampoco llenaron su reporte al momento de la detención, estando en la cárcel me entrevistan, al limitarse solo a intimidarme y amenazarme con golpearme, colocándome los grilletes apretados que lastimaban mis muñecas”, agregó

Tamayo Martín aseveró que la unidad 6450 de la SSP, con dos oficiales a bordo, fueron los que anteanoche lunes, a las 7:45 p.m., lo detuvieron, dentro de la comunidad, sobre la calle 29 entre 22 y 24, cuando conducía un camión para remolcar a otro que sufrió un desperfecto en el centro de la población.

“A unos metros de llegar a la casa para dejar el camión en mal estado fue cuando la unidad policiaca me cerró el paso para obligarme a detenerme, cuando en ningún momento dio alguna indicación para hacerlo.

“Al momento de rebasarme, con insultos me dijeron que me detenga; la patrulla me cerró el paso intempestivamente, ocasionando que, al frenar, el camión que remolcaba choque el mío”.

Indicó que el oficial era el agresivo y su compañero trataba de apaciguarlo, no conforme con eso llamó refuerzos, llegando otra unidad con dos elementos a bordo que me obligaron a bajarme.

“Es cuando me detienen, colocan los grilletes apretados, para subirme a la patrulla 6450 para trasladarme a Motul, como si llevaran a un narcotraficante.

Dijo que fue llevado en una patrulla a exceso de velocidad y no respetaron dos señales de alto y topes.

Más anomalías

Aseveró que al entregarlo en la cárcel de Motul, el cargo que le pusieron fue por entorpecer la labor policial, cuando nunca se opuso a la detención, y la razón del problema fue por remolcar un vehículo.

“De hecho, el oficial me dijo: tú sabes que está prohibido remolcar vehículos, debiste pedir una grúa.

“Respondí que ese día gané 400 pesos y no alcanzaría para pagar una grúa de $5,000, solo por remolcarlo tres cuadras”.

Señaló que le reprochó a los oficiales que con esta pandemia el gobierno apoya a la gente que se quedó sin trabajo para que puedan sobrevivir, pero la Policía solo daña a la economía de las familias al buscar cualquier pretexto para sacar “mordidas”.

“La consigna de los oficiales era dejarme 36 horas en la cárcel, sin derecho a pagar fianza, pero como no estaba sustentada la razón de la detención solo hice cinco horas, en un lugar donde no se tiene el protocolo de prevención contra el Covid 19, pues los detenidos no usaban cubrebocas”, afirmó

Advirtió que interpondrá denuncias en la Policía Estatal para investigar a los oficiales que lo detuvieron.— MAURICIO CAN TEC

DiardiodeYucatán