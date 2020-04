Detienen a cuatro paseantes

Reciben sanción por estar en la playa de Progreso

PROGRESO.— La policía municipal detuvo ayer a cuatro personas que acudieron a la playa durante la contingencia y fueron trasladadas a la corporación policíaca.

Tres paseantes que estaban en la playa de la comisaría de Chelem no cumplieron con las indicaciones de no permanecer en el mar porque no son vacaciones, por lo que agentes municipales que recorren la costa procedieron a la detención, informó Emilio Caamal Gutiérrez, director de la Policía Municipal.

En este puerto detuvieron a otra persona que también estaba en la playa, quien primero se retiró y luego retornó con su nieto, por lo que los oficiales los detuvieron. El menor fue entregado a sus familiares.

El comandante Caamal Gutiérrez señaló que las cuatro personas que fueron detenidas en la playa permanecerán arrestadas 36 horas en la cárcel municipal.

Esta es la sanción que se aplicará durante esta emergencia sanitaria, pues se está en la fase 3 y las medidas se endurecieron con la finalidad de disminuir la movilidad y evitar la propagación de más contagios.

“No son vacaciones”

El jefe policíaco indicó que está prohibido recorrer las playas, ya que no son vacaciones y se vive una emergencia sanitaria.

El funcionario recordó a los habitantes que deben quedarse en casa y solo salir para lo más necesario, no a pasear en la playa como lo hicieron los cuatro detenidos, quienes pasarán 36 horas encarceladas como sanción.

Ayer por la mañana y durante dos horas el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobrevoló las costas de esta ciudad y puertos aledaños con la finalidad de vigilar que ninguna persona salga en lanchas o caminar en la playa.

La semana pasada la Policía confiscó dos kayacs en el que paseantes recorrían el mar a pesar de las indicaciones.— GABINO TZEC VALLE