Detienen a “incitador”

Con 200 policías blindan Palacio, tras una protesta

PROGRESO.— Luego que el Ayuntamiento informó anteanoche que detendrá a quien proteste sin cumplir las medidas preventivas de la pandemia de Covid-19 y que detuvo a un “incitador de disturbios”, el Palacio Municipal amaneció ayer martes blindado con 100 policías municipales y estatales, unas 20 patrullas y vallas que cierran la calle 80 entre 31 y 33, donde está el edificio.

En el costado sur del Palacio, por el estacionamiento, estacionaron 20 patrullas de la Policía Municipal y Secretaría de Seguridad Pública (SSP). También en el lado norte, por un banco.

Los policías se distribuyeron en el parque principal y en dos esquinas: 80 con 31 y 82 con 33, para disuadir protestas ante el Palacio.

A varias personas que pretendían reunirse en el parque, los agentes les pidieron que se retiren y se vayan a su casa porque están prohibidas las aglomeraciones (en alusión al decreto federal que ordena que del 31 de marzo al 30 de abril “no se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas” en el país, como parte de las medidas preventivas de Covid-19).

El Palacio se blindó luego que anteayer, de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde, pescadores protestaron ante el edificio y exigieron apoyos de despensas y dinero en efectivo porque, recordaron, del 1 de febrero a 31 de marzo no trabajaron por la veda de mero y no tienen dinero para que sus familias afronten la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

Igual pidieron que los armadores manden sus barcos a la pesca de mero (pocos ya zarparon debido a que en el extranjero cayeron las compras de productos pesqueros por el cierre de negocios, debido a la cuarentena mundial por la pandemia).

Destacaron que son 2,000 pescadores de este puerto, la mayoría de barcos y el resto ribereños, que no tienen trabajo y, por ende, ingresos.

En total, unas 800 personas se concentraron ante Palacio. A los pescadores se unieron mujeres y albañiles, pues se corrió la voz de que les darían dinero y despensas.

Al final, el Ayuntamiento entregó vales, que se dijo son de $120 para despensa.

Anteanoche, a las 7:33, la Comuna informó en un boletín que los pescadores que acudieron en la mañana al Palacio le solicitaron al alcalde Julián Zacarías Curi ayuda porque “según indicaron, no fueron incluidos en el padrón del Censo Pesquero (de Yucatán)”.

Según ha dicho el gobierno del Estado, solo los inscritos en el Censo Pesquero de Yucatán (el 2 de enero se publicó la lista definitiva de beneficiarios) pueden recibir los apoyos de los programas destinados al sector pesquero, como el de la veda de mero, que este año cada semana dio vales de $600 ($4,800 en dos meses).

$4,000 en efectivo

Este Censo es relevante ahora, ya que el viernes 3 de abril el gobierno del Estado anunció un paquete de ayudas para afrontar la emergencia por el Covid-19, entre ellos “Apoyo a Trabajadores del Sector Pesquero: Cada mes, durante dos meses, se les entregará $2 mil en efectivo a pescadores y personas que trabajen en ese sector. Este programa cuenta con una bolsa de $50 millones”.

Según el comunicado del Ayuntamiento, Zacarías Curi les dijo a los pescadores que deben seguir las medidas preventivas de higiene y de sana distancia, y los exhortó “a evitar reunirse y acudir” a la zona del Palacio.

Afirmó que entiende las necesidades de la ciudadanía y de ahí su compromiso de gestionar apoyos con la iniciativa privada.

Detalló que el miércoles 1 empezó el reparto de 10,000 despensas a comerciantes fijos y semifijos del municipio, que el jueves 2 entregó 280 kilos de pescado donados por empresarios a igual número de familias de Paraíso y el viernes 3 empezó la entrega de vales de despensa a albañiles del municipio.

Agregó que igual se beneficiará a pescadores.

Les recordó que los gobiernos federal y estatal atienden esta emergencia sanitaria, pero cada uno tiene una operatividad diferente para repartir los apoyos y, ante ello, los invitó a ser pacientes.

De acuerdo con el comunicado, Zacarías Curi ofreció gestionar su ingreso al padrón pesquero y anteayer mismo le pidió al gobernador, Mauricio Vila Dosal, que se incluya en el Censo Pesquero a los pescadores que no acudieron a censarse o no se empadronaron a tiempo.

Deben ir con su patrón

El edil invitó “a los pescadores que no están en el padrón pesquero a dirigirse con su patrón de embarcación para censarse.

“La Secretaría estatal y la Dirección municipal de Pesca trabajarán la inclusión de los pescadores que faltan en el censo con los permisionarios directamente. Les reitero que necesitamos trabajar con orden. Necesitamos ser congruentes”, enfatizó el edil.

La pesca de mero

El alcalde además solicitó a los empresarios pesqueros a que sean responsables y cuiden a los que contratan, que no traigan gente que solo venga a depredar.

“Les pido que apoyen a gente de Yucatán, poniendo en primer lugar a Progreso y que activen sus filtros de contratación para tener más cuidado y no poner el futuro de Progreso en peligro o que se afecte la seguridad de las familias”, expresó.

Zacarías Curi, según los dos boletines, destacó que el Ayuntamiento tiene un equipo de colaboradores que llevan los apoyos que se han gestionado con la iniciativa privada hasta los domicilios de las familias, para minimizar el riesgo de contagio de Covid-19.— Gabino Tzec Valle/ Flor Estrella Santana

“No me tiembla la mano”

Anteanoche mismo, en otro boletín, el alcalde Julián Zacarías Curi anunció que “todo aquel ciudadano que acuda en grupo a manifestarse en las inmediaciones del Palacio Municipal, oficinas o dependencias municipales, parques, calles, entre otros, y que exponga la integridad de los demás ciudadanos, por manifestarse sin las debidas medidas preventivas, será arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público. No me tiembla la mano”.

Protesta “alentada”

El concejal calificó como inaceptable la protesta de anteayer y dijo que “claramente” fue alentada “por personas que no están entendiendo la gravedad de la situación o buscan un beneficio personal”.

Endurecen una restricción

Aseguró que no hay casos de Covid-19 en Progreso y para seguir protegiendo a los 60,000 habitantes del municipio, se endurece la restricción de protestas (donde la gente no cumpla la sana distancia que es de 1.5 metros entre cada persona, no use tapabocas y se exceda el límite de 50 personas).

Foráneo detenido

Ayer, en otro boletín, el director de la Policía Municipal, Emilio Caamal Gutiérrez, informó que anteayer lunes a las 4 de la tarde detuvo a José M.C., de 45 años de edad y proveniente del estado de Quintana Roo, y lo entregó a la Fiscalía del Estado.

“Incitador de disturbios”

Indicó que la detención se hizo luego que vecinos reportaron que en la calle 33 entre 78 y 80, cerca del parque principal de esta ciudad, “incitaba a los progreseños a causar disturbios”, invitaba a las personas que pasaban a continuar con manifestaciones en los bajos del Palacio.

Tenía $13,200

Según el boletín, “las autoridades señalaron que durante el operativo y al llegar a la cárcel para los trámites correspondientes, sorprendió el hecho de que el individuo portara $13,200 en efectivo”.

“No necesita apoyos”

“Una persona que pide apoyos y que tiene esa cantidad en sus bolsillos, claramente no necesita esos apoyos. Este fue el primero que se detiene y así iremos turnándolos al Ministerio Público. No toleraremos esas conductas y conforme vayamos detectándolas, las exhibiremos”, dijo el alcalde, según el boletín.

Síguenos en Google Noticias