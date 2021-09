Decomisan cervezas

Detienen a ocho tizimileños en un bar clandestino

TIZIMÍN.— La Policía Municipal detuvo a ocho personas y decomisó decenas de envases de cerveza, mesas y sillas en un negocio clandestino, ubicado en la calle 54-D entre 69 y 75 de la colonia Santa Rosa de Lima.

Tras un reporte, los agentes se trasladaron al domicilio, donde al llegar preguntaron por el propietario y salieron Norma de la Cruz Solís Rosado, de 49 años de edad, y su esposo, Julián Sulub Cohuó, de 54 años.

Ninguno de los dos pudo explicar la presencia de los consumidores en la vivienda, así que los agentes decomisaron el producto y llevó a la pareja a la cárcel.

Los agentes también detuvieron a los parroquianos Gaspar C. C., de 44 años de edad; Ángel Fernely C.U., de 18 años; Javier Fernando C. S., de 18 años; Armando A. C., de 62 años; Santiago A. C., de 31 años, y Jared A. C., de 26 años de edad, quienes según el reporte oficial se encontraban en el interior de la casa bebiendo cervezas.

Productos asegurados

Los oficiales se llevaron 46 botellas de cervezas “cuartitas” vacías y 68 que estaban llenas, 33 “medias” llenas, 14 “caguamas” sin abrir y 57 “caguamas” vacías.

También trasladaron al cuartel Morelos una nevera, 23 mesas y 58 sillas de plástico.— I.C.D.