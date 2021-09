Devolución de bono, a sugerencia del alcalde

Petición a edil: ser congruente en sus acciones

VALLADOLID.— El alcalde Alfredo Fernández Arceo le sugirió a la ex regidora Rebeca Aldana Manzo, sin obligar, ser congruente con sus actos para devolver el bono de $120,000 que le depositaron como una compensación por el trienio que concluyó, lo cual hizo la ex edil, ya que consideraba que se violó la ley de gobierno municipal.

Hace unos días publicamos que la ex regidora Rebeca Aldana Manzo, recibió un depósito de $120,000 que les otorgaron al terminar la pasada administración, como lo recibieron los otros 10 ex regidores, incluyendo al ex alcalde Enrique Ayora Sosa, pero ella a título personal decidió devolver el dinero por considerar que en el municipio hay muchas necesidades y no consideró justo esa compensación.

En una plática el pasado 1 de septiembre, minutos después de la toma de posesión del alcalde Alfredo Fernández Arceo, Rebeca Aldana Manzo manifestó que nadie la presionó para hacer la devolución pues insistió que lo hizo a título personal por considerarlo violatorio a la ley.

Luego, el alcalde Fernández Arceo comentó que le sugirió a la ex regidora ser congruente con sus actos y que no debía aceptar en bono, pero al final era de ella la decisión, y no se le obligo para hacer la devolución.

En este sentido hay que mencionar que el recurso pagado a los ex regidores suman $1.320,000 en total y 10 de los ediles lo aceptaron sin problema, a excepción de Rebeca Aldana, quien se dijo tranquila y con la frente en alto frente a la sociedad.

Rebeca Aldana Manzo proviene de una familia humilde y desde hace unos años es colaboradora del ahora alcalde Fernández Arceo, incluso forma parte de la Asociación Ambientalista que encabeza el ahora edil, incluso en la organización de eventos ha sido mano derecha del ahora alcalde.

En 2018, cuando Fernández Arceo, contendió por la alcaldía, lo hizo abanderando el PVEM, por lo que Rebeca Aldana Manzo fue incluida en la lista de regidores de ese partido, pero en los primeros dos lugares plurinominales, el otro fue Iván Silva Tamayo, quien sí aceptó el bono sin problema.

La ex regidora, de acuerdo con los datos obtenidos, no ha sido llamada para ocupar algún cargo en la actual administración, aunque ella tiene confianza que sí podría esar en algún lugar, sobre todo en atención directa a la ciudadanía.

Sin embargo hasta ahora no ha sido considerada en los planes de la actual administración, en caso de no ocupar algún cargo piensa que continuaría en la asociación ambientalista, que es ajena a las funciones públicas, o en su defecto regresaría a su casa para continuar su papel de ama de casa, como lo había sido antes de ser regidora.— Juan Antonio Osorio Osorno