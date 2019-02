Devotos muestran fervor

Realizan serenata y misa a la Virgen de la Candelaria

VALLADOLID.— Cientos de fieles acudieron a la misa que se ofició al mediodía, que fue encabezada por el obispo auxiliar de Yucatán, Pedro Sergio de Jesús Mena Díaz.

La capilla de la patrona se convirtió en una romería con los miles de files que acudieron durante el día a llevar flores, encender sus velas y ungir la imagen de la Virgen de Candelaria, incluyendo a niños acompañados de sus padres.

Los devotos se formaron en largas filas para pasar a ungir la imagen de la Virgen, incluso se colocó otra efigie en una vitrina en uno de los anexos de la capilla.

Varios grupos parroquiales vendieron antojitos, cuyas utilidades servirían para beneficio de la misma parroquia de San Servacio.

Al mediodía, Mena Díaz celebró una de las misas programadas, en la que invitó a los fieles a seguir el ejemplo de Simeón, ya que él reconoció al niño que la Virgen llevaba en sus brazos como el Salvador, por lo tanto las familias también deben reconocerlo y seguirlo.

“Si no hay voladores, no hay misas, rosarios, no hay fiesta, por lo que deben continuar con su fe, pues Jesús todo lo mueve a través del Espíritu Santo”, comentó en la homilía.

Dijo que son benditas las madres que acudieron a celebrar a la Virgen de la Candelaria con sus hijos en brazos, porque así lo hicieron María y José cuando llevaban a Cristo Jesús.

“Todos los días deben pedir por el bien de su familia y siempre sigan el ejemplo de Simeón”, agregó el obispo.

Como cada año, un grupo de danzantes concheros de Quintana Roo presentó cantos y bailes en el parque de la Candelaria, como un tributo a la Virgen. Luego el grupo realizó rituales propios.

Las mañanitas

Mañana a las 8 de la noche, se realizará la subida de la Virgen a su camarín, la cual sería amenizada con música de mariachi y se soltarían globos blancos y azules. También participaron en la misa los sacerdotes José Gilberto Pérez Ceh, Ernesto Navarrete Yam, Jaime López Motul, Jorge Manuel Beltrán, Jesús Armando Obregón Patrón, Argenis Giovany Pech Sosa y el anfitrión Armín Amílcar Rivero Castillo.

Anteanoche se llevaron al cabo las tradicionales mañanitas a la Virgen de Candelaria en la capilla del mismo nombre, donde participaron artistas locales, algunos coros de la comunidad, la cantautora María San Felipe y más de 1,000 feligreses.

El evento se realizó en la explanada del parque de la Candelaria a las 9:30 de la noche.

El párroco Armín Amílcar Rivero Castillo, acompañado de los presbíteros Armando Obregón Patrón y Argenis Pech Sonda, encabezaron el evento e invitaron a los fieles a asistir a las actividades religiosas en honor a la imagen mariana. Los coros de grupos apostólicos de la ciudad interpretaron cánticos como “Un granito de mostaza”, “Alabaré” y “Si en verdad eres salvo”, entre otras melodías.

La artista principal fue María San Felipe, quien cantó “Señora, señora” y “Señora ven a mí”.

También se interpretaron las tradicionales mañanitas.— Juan Antonio Osorio Osorno/ LOL-BE MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Artistas Participación

En la serenata a la Virgen de la Candelaria se presentaron artistas locales y mariachis.

Temas

Se interpretaron “Amor eterno”, “Reina de paz”, y “Contigo María”, entre otras canciones.

Ofrece corona

La reina de la Expoferia, Megan Rubete Aranda, ofreció su corona a la venerada imagen.