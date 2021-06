Diane Carrillo: esto apenas inicia, dice en Telchac

Como empresaria, profesional del derecho, promotora del respeto a la equidad de género y derechos humanos, la candidata a la presidencia municipal de Telchac Puerto por el Partido Encuentro Solidario (PES), Diane Carrillo Vega, quiere cambiar la historia económica y social de este puerto yucateco.

Su proyecto político apenas empezó en esta campaña con miras a la elección del domingo 6 de junio y espera obtener una votación mayoritaria para comenzar el desarrollo integral de Telchac Puerto, porque este municipio tiene mucho potencial económico y turístico, pero no lo han sabido gobernar.

Hoy martes cierra su campaña política con una marcha por calles de Telchac Puerto, que saldrá a las 5 de la tarde del parque principal, donde ratificará a los habitantes que cada voto que depositen a su favor es un voto por el desarrollo económico del puerto, por la salud porque si gana promoverá la construcción de un hospital, es un voto por el empoderamiento de la mujer, por la justicia y por el turismo.

“Mi equipo de trabajo y yo esperamos contar con los suficientes votos para cambiar la historia de Telchac Puerto, nadie ha gobernado bien este puerto y con mi experiencia en el sector empresarial de muchos años podemos cambiar su historia”, dijo. “No pararé para mejorar la economía y el tejido social del puerto, esto apenas comienza y si los votos me favorecen, seremos diferentes a los otros que han gobernado”.

Gran amor por Telchac

En entrevista, la maestra en Derecho y en Equidad y Género afirmó que le fue bastante bien en esta campaña política, siente un gran amor por Telchac Puerto en apenas cinco años de vivir en este municipio y puso todo de su parte para ganar la presidencia municipal. Hubiera deseado mayor apoyo de su partido, el PES, pero sabe que son tiempos difíciles, sin embargo, dice que trabajó con lo que tuvo a su alcance y puso su máximo esfuerzo para ganar la confianza de la gente.

“Espero un buen resultado, lo más importante es el voto de la gente, cada voto que den a mis propuestas será por el bien de Telchac”, señaló. “Telchac puede tener un desarrollo económico muy fuerte, puede detonar el turismo de manera real para generar empleos y economía, puede empoderar como nunca a la mujer, puede tener hospital verdadero porque sé gestionar recursos ante los gobiernos y la iniciativa privada. Tengo la capacidad y el liderazgo como gestora para conseguir apoyo a los pescadores, apoyo para las mujeres y para mejorar la interacción familiar por medio de la promoción de valores en la familia”.

Reconoció que al principio de la campaña tuvo cierto rechazo de los habitantes porque alegaban que no era originaria del puerto, no la conocían, no conocían su trabajo político, social y empresarial, pero con el desarrollo de la campaña interactuó con la gente, les explicó su trayectoria empresarial, les informó de sus negocios de consultoría y abogacía, se dio a conocer en redes sociales y apoyó en lo que pudo a la comunidad. El resultado es que ahora ya conocen quién es y se convirtió en una opción de cambio para el bien del municipio.

“Ya soy famosa en el puerto y eso es un valor agregado en mi carrera política”, indicó. “Voy a seguir ayudando a la gente porque participé en este proceso electoral, no por el partido que represento sino por mejorar a Telchac. Esta carrera apenas comienza, el PES me dio una opción como ciudadana y candidata y veo que hay mucho por hacer y doy gracias al partido por esta oportunidad política. Después de la elección continuaré con mi labor social y empresarial en el puerto”.

Ella es licenciada y maestra en Derecho, también estudió una maestría en Equidad de Género y Derechos Humanos. Fue líder empresarial desde 2012 cuando asumió la presidencia de la Asociación de Mujeres Empresarias del Sureste. Es empresaria y directora y dueña de la firma Grupo Vega Consultores que tiene sus oficinas en Telchac Puerto, donde hoy vive y trabaja. Su esposo y su hija son sus socios.

“Esta campaña ya marcó mi vida”, manifestó. “Seguiré escuchando a toda la gente y la atenderé de manera personal con todas las precauciones sanitarias. Yo no quiero que se contagie la gente y cerraré mi campaña sin tanto escándalo”.

Ella se considera representante de la sociedad civil por medio del sector empresarial, pertenece a las agrupaciones de mujeres empresarias y al IMEF Yucatán y siempre impulsará que la comunidad participe en política para que levante la voz cuando lo considere necesario y justo.

Participa como candidata del PES por invitación del coordinador estatal de este partido, Daniel Trejo Lizama, a quien le agradece esta oportunidad de competir por la alcaldía de Telchac Puerto, municipio que adoptó por cuestiones de salud y por el potencial inmobiliario y turístico de este puerto.— Joaquín Chan Caamal

Candidata PES

Algunos conceptos expresados por Diane Carrillo el día que se inscribió como candidata.

