Dice comisaria que fue engañada por una despensa

“Políticos juegan con el hambre de personas”

TEKAX.— Teresa de Jesús Cauich Dzul, comisaria municipal de San Antonio Tuk, alerta a los comisarios de las demás poblaciones del municipio ya que “gente que se hace pasar por políticos juegan con el hambre de las personas”.

“Yo caí, me pidieron hablar mal de la actual administración y me grabaron todo por una despensa, ellos me dijeron que no iba a pasar nada”, señaló Teresa Cauich, quien es mayahablante.

Relató que la semana pasada dos personas a bordo de un auto gris llegaron a San Antonio Tuk, comunidad ubicada a 20 kilómetros de la cabecera municipal.

“En esa población solo vivimos tres familias; esos señores que dijeron ser políticos pidieron a 7,000 pesos por familia para que nos construyan un cuarto.

“Todos en la población somos humildes y no contamos con esa cantidad de dinero y les dijimos que no teníamos dinero”, agregó.

“Dos días después volvieron a nuestra población y con engaños me pidieron hacer una grabación donde yo me expresé mal del trabajo del Ayuntamiento. Me dijeron que no iba a pasar nada y accedí.

“Luego me entregaron una despensa y la verdad caí en el engaño. Estas personas se aprovecharon de mi ignorancia, y como nosotros somos muy pobres y comemos de lo que mi esposo sale a buscar, sentí la necesidad por la despensa”, explicó.

“Me siento muy arrepentida, cuando hoy (por ayer) al venir por mi apoyo (del programa de ayuda alimentaria del DIF Municipal) me preguntaron por qué dije eso en una grabación, yo les dije que me engañaron, que esas personas jugaron con el hambre de mi familia”.

Teresa Cauich dijo estar apenada por lo sucedido, con la dificultad de hablar español, señaló que el Ayuntamiento que encabeza Diego Ávila Romero la ha apoyado desde el inicio de la administración, ya que semanalmente recibe 600 pesos para el combustible de un camión que utiliza para venir a la ciudad en busca de agua potable para llevar a su población, donde los habitantes no cuentan con el servicio del vital líquido.

“Me han dado láminas de zinc, leche, despensas... así que pido disculpas por lo que dije”.

Alertó a los demás comisarios para que estén pendientes y no se dejen engañar por “esos que se llaman políticos”.

Por su parte, Ávila Romero lamentó la acciones de esas personas que se aprovechan en estos tiempos de la pobreza de las familias para engañarlas.

“Cuando apoyen a alguien, que lo hagan sin condición alguna, así se deben dar las cosas”, expresó.— a.p.r.