Dictan legal detención por violencia familiar y otros delitos a un sujeto en Tekax

TEKAX, Yucatán.- El Juez de control del Tercer distrito judicial del sistema penal con sede en Tekax, Manuel Jesús Soberanis Ramírez, ratificó la legalidad de la detención de una persona por los delitos de violencia familiar, violación a las órdenes de protección y daño en propiedad ajena, ocurridos en la ciudad de Tekax.

El artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que, inmediatamente después de que una persona sea detenida en flagrancia o caso urgente, debe ser puesta a disposición de la autoridad judicial para que el Ministerio Público justifique las razones de la detención y el juez(a) proceda a calificarla, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho, o decretando la libertad en los términos previstos en el mencionado Código.

En la audiencia realizada el día de hoy, después de ratificada como legal la detención por parte del juez Soberanis Ramírez, los representantes de la Fiscalía Estatal comunicaron al detenido que iniciaron una investigación (formulación de imputación), acorde con lo siguiente enunciado en la audiencia:

“Que el día 8 de marzo de 2021, en Tekax, el hoy imputado acudió al domicilio de la víctima, con quien tenía una relación sentimental, sabiendo de las prohibiciones que tenía de no acercarse a su domicilio ya que previamente la había golpeado; en esta ocasión la amenazó con golpearla si no le abría la puerta y como no obtuvo respuesta, rompió cristales y entró al domicilio; sin embargo, la víctima logró salir por la parte de atrás de la vivienda y solicitó ayuda a la policía que pasaba por el lugar; con su autorización los policías entraron al predio y detuvieron al agresor”.

El Juez de Control Soberanis Ramírez, notificó a las partes que la audiencia de vinculación quedó programada para el próximo viernes 12 de marzo. En tanto, se impuso al detenido la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el proceso.

(Unidad de Comunicación Social y Protocolo del Poder Judicial del Estado de Yucatán / Comunicado No. UCSYP/149/MZO/2021/MFMM).