Dificil que haya Feria de Reyes

Diputados dicen que sería inédito si no se realiza

TIZIMÍN.— Aunque todavía no hay nada oficial, diputados de feria ven un panorama desalentador en cuanto a la feria de Reyes 2021 a raíz de la pandemia por el coronavirus

Recientemente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) anunció entre sus proyecciones que Yucatán será uno de los estados que tardará en salir de la epidemia del Covid-19, pues ocupa el tercer lugar, con el vaticinio de que el 10 de octubre alcanzaría el pico más alto en contagios y para el 14 de agosto de 2021 se pronostica el fin de la epidemia en la entidad.

Ante esto se consultó ayer a cuatro de los 10 diputados de feria, quienes coincidieron que la situación pinta difícil pues se ve un panorama incierto en cuanto a la realización de la tradicional fiesta patronal.

Como cada año, tanto los diputados como las autoridades municipales inician con los preparativos de la Fiesta de Reyes a mediados de año para organizar los bailes populares de recaudación que se hacen en octubre con el fin de juntar fondos para el tradicional convite.

Sin embargo hasta ahora los organizadores de la feria no han tenido ningún encuentro, incluso los diputados de feria están en espera del aviso que debe realizarse en agosto.

Juan Manuel Canché, diputado de la tercera corrida de toros, dijo que por la contingencia sanitaria no se han hecho reuniones y tampoco las autoridades municipales los han convocado pues están en espera de los tiempos, ya que siempre comienzan con los preparativos para los bailes de agosto.

“Hasta ahora no hay nada seguro, pero lo vemos muy difícil, así como pinta el panorama no creo que haya feria. Como dicen, siempre hay una primera vez”, expresa Juan Manuel Canché.

Por su parte, Nicolás Kantún Sulub, diputado de la novena corrida señaló que nadie se quiere adelantar y todos están en la espera de lo oficial, pero reconoce que “está complicado” que se pueda realizar la fiesta.

“Se proyectaba que la feria sea mejor que la última que tuvimos, pero no sabemos qué vaya a pasar, nos conmueve y claro que nos da nostalgia la posibilidad de que no se vaya a hacer”, expresa.

Mercy Argüelles Turriza, quien es la presidenta de los diputados, señala que cada año, entre los meses de julio y agosto se preparan para los bailes populares que dan inicio en octubre, sin embargo van a esperar que los llamen para la asamblea con las autoridades municipales y definir si habrá o no la feria, pues no se tiene nada todavía.

Sin embargo adelanta que de no efectuarse no es culpa de nadie, y solo les queda esperar los tiempos.

María de Jesús Méndez Dzib, diputada de la octava corrida de toros, dijo que de suspenderse la feria sería la primera vez en la historia que ocurra.

“Esta difícil que se realice, los socios ya me comienzan a preguntar si habrá feria, pero no hay nada seguro, falta mucho todavía, no me quiero adelantar”.

Incluso dice que se debieron reunir este mes, pero se les dijo que sería hasta nuevo aviso y están por ahora en espera de que los citen.— WENDY UCÁN CHAN