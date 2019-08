Diligencias por presunto desvío en Valladolid

VALLADOLID.— El ex alcalde Roger Alcocer García y algunos de sus ex colaboradores, entre ellos José Luis Alcocer Rosado, Narces Mendoza Ambriz y el que fungió como tesorero en esa administración 2012-2015, Arturo Esquivel Palomo, están acusados ante la Fiscalía General de la República por un quebranto de $41 millones, que incluye $12 millones de la venta de un terreno de 20 hectáreas, cuyos recursos se ignoran a dónde fueron a parar.

En su momento publicamos que la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante denunció a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, que los funcionarios de la administración que presidió Roger Alcocer García presentaron documentos y facturas de varias obras supuestamente concluidas, entre ellas la Plaza de la Jarana, el Museo del Tren y una biblioteca, todo esto supuestamente ubicado en los terrenos de la ex estación del tren.

También se presentó una supuesta unidad deportiva, ubicada a la vera de la calle que conduce al Conalep, sobre la calle 12, que tampoco se terminó.

Al terminar la administración de Alpha Tavera la denuncia la ratificó el ahora primer edil Enrique Ayora Sosa.

Antes se habló de un presunto desvío de unos $26 millones, sin embargo según datos obtenidos, el monto total es de $29 millones, pero además se le atribuye la malversación de otros $12 millones, que se obtuvieron por la venta de un terreno de 20 hectáreas en la ex hacienda “San Lorenzo Oxman”, donado por la familia Aguilar Santoyo, quienes son los dueños de esa propiedad.

En ese lugar se construyó un campo de beisbol, pero quedó como elefante blanco, debido a que no se utiliza, además se tuvo el proyecto para la construcción de todo lo necesario para dejarlo funcional como sede del recinto ferial, pero no se concretó, motivo por el cual se vendió el terreno, pero el dinero se “esfumó”, pues no se sabe en dónde quedó.

Ante esta situación como parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público Federal, la semana pasada fueron citados a declarar el ex alcalde Alcocer García, el ex secretario de la Comuna de ese periodo, José Luis Alcocer Rosado, el ex síndico Narces Mendoza Ambriz, y el ex tesorero Arturo Esquivel Palomo.

Sin embargo de acuerdo con la información obtenida los cuatro se negaron a declarar, pero uno de ellos, cuyo nombre no se reveló, quiso irse por la tangente: propuso que ellos se hagan cargo de concluir esas obras, para terminar con el problema.

No obstante se les aclaró que eso no significa que el delito “muera”, pues el caso continúa y se realiza la integración de la carpeta de investigación, para turnar el caso a la autoridad correspondiente.

De acuerdo con las fuentes existen muchas posibilidades de que se les finque responsabilidad a los ex funcionarios, ya que se tienen datos de que le entregaron a las constructoras que harían las obras 12 de los $29 millones como anticipos, por lo tanto estarían implicados en el delito de peculado, según se averiguó, que es el cargo que se les imputa, ya que las empresas fueron las que expidieron facturas para tratar de demostrar obras que al final no se construyeron.

De acuerdo con la información obtenida, la carpeta se turnaría a un juzgado federal para que se determine lo conducente, que podría ser alguna orden de aprehensión, sobre todo porque ahora toda la información que obtiene el Ministerio Público Federal es enviada de manera directa a la Fiscalía General de la República en la ciudad de México, a fin de que no se preste a un intento de desviar el caso, o atrasarlo por intereses particulares de los implicados.— Juan Antonio Osorio Osorno