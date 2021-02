''Dimes y diretes'' antes de iniciar la campaña electoral en Ticul

TICUL.— Aún no arranca la campaña de forma oficial rumbo al proceso electoral de junio próximo, pero ya se iniciaron los enfrentamientos entre los partidos políticos.

José Gonzalo Peralta Magaña, representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), señaló que militantes de Morena realizan prácticas anticipadas de campaña.

Por este motivo, dijo, pedirá que las autoridades electorales tomen cartas en el asunto.

“Se sienten protegidos por la 4T, pero deberían dar el ejemplo”, señaló.

“Me los encontré en la calle 23 con 38 cuando iba a comprar tortillas, incluso me saludó la candidata de Morena por el Distrito V (Jazmín Villanueva Moo). Le pregunté si se sentían protegidos o desconocían el silencio electoral”, añadió el panista.

A su vez, Mario Palacios, candidato a la alcaldía por el PRD, asevera que las acusaciones hechas por el mismo Peralta Magaña sobre las supuestas irregularidades de propaganda son falsas.

“Hace unos días, Peralta Magaña denunció que no he retirado mi propaganda política, pero está en una equivocación porque mis lonas no tienen ningún logo de ningún partido político. En esas propagandas solo está mi nombre, sin el partido político que me representa”, expresó.

“Peralta Magaña solo habla por hablar porque su partido incurre en la misma anomalía al poner botes de comida en varios espacios públicos como la exescuela Gaudencio Peraza Esquiliano de la calle 25 entre 18 y 20 con su propaganda de Acción Juvenil, con los colores de su partido.

“Espero que las autoridades correspondientes actúen contra el PAN, cuyo candidato aprovecha su puesto público para hacer campaña. “Le invito al alcalde Rafael Montalvo Mata a pedir licencia y que haga campaña”, concluyó Mario Palacios.— Sergio Iván Chi Chi