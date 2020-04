Discriminación, el otro virus

Ahora “vetan” a los de Tizimín en poblados vecinos

Comunidades

Como lamentó el alcalde de Ticul, Rafael Montalvo Mata, que ticuleños son motivo de rechazo y ofensas en filtros de seguridad en comunidades cercanas luego que se supo del sospechoso de haber contraído coronavirus, ayer les tocó a los de Tizimín, al menos a los que viajaron a Sucilá.

Luego de la polémica que se suscitó anteayer y en la que se vio implicado indirectamente el Ayuntamiento, tanto que el alcalde Mario González González exigió una aclaración a las autoridades de Salud tras la difusión de lo que parecía un diagnóstico oficial sobre un sospechoso, el edil de la vecina población de Sucilá, Diego Lugo Interián pidió anteanoche mismo, principalmente a los taxistas, no abordar a personas originarias de Tizimín y mucho menos ingresarlas al municipio.

Lugo Interián se reunió otra vez ayer por la mañana con empleados de la Comuna y vecinos de Sucilá a quienes pidió reforzar los filtros y no dejar pasar a gente que no sea del municipio.

En Río Lagartos, el alcalde Érick Alcocer Estrada tuvo ayer un tenso encuentro, una vez más, con pobladores que le reprochaban que se dejara pasar a foráneos.

Tras la presión de los habitantes, Alcocer anunció que desde ayer ya no iba a entrar nadie que no fuera de Río, porque el coronavirus “ya está cerca”, aunque no mencionó a Tizimín.

En el caso de Ticul, tras los detalles dados a conocer sobre el presunto infectado, anteanoche personal de Sector Salud local acudió a fumigar su domicilio.

La familia insiste en que la Secretaría de Salud expida un documento oficial con los resultados de los estudios hechos al sospechoso.

Ayer se buscó la versión oficial del caso con el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 3, Juan Ayuso Centurión, quien se negó rotundamente a dar una declaración. Primero dijo que “no está autorizado” y luego, en mensaje de texto, manifestó estar “en cuarentena”.

Tras la insistencia del representante del Diario, Ayuso Centurión, en otro mensaje de texto, alegó que toda información la daría el departamento de Comunicación Social de la SSY.

En el plano económico, quienes la están pasando mal son los hoteleros de Progreso y el comercio en general ya que permanece cerrado el 90% de los negocios.

De poco más de 1,000 cuartos solo dos o tres cuartos están ocupados por empleados de empresas que realizan obras en el puerto, quienes pasan serios apuros para comer porque los restaurantes están cerrados.— Wendy Ucán / Sergio Chi / Gabino Tzec

