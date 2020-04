Discriminan a persona con posible caso de Covid-19 en Ticul

La discriminación se hace extensiva a los ticuleños

TICUL.— En la nueva actualización de la información relacionada con el coronavirus o Covid-19, el alcalde Rafael Montalvo Mata reiteró que del caso local “se encuentra estable, se encuentra bien, recuperándose aislado completamente al igual que sus familiares”.

A ellos, el primer edil les envió “toda su buenas vibras y sus oraciones”.

Sobre ese caso, la esposa del presunto enfermo, hizo público ayer un extenso escrito en el que detalla la situación y expresa que no tienen la seguridad de que se trate de coronavirus y que las autoridades de salud han brillado por su ausencia, principalmente en la aplicación del supuesto protocolo planeado para el mal.

Con la autorización de revelar su identidad y la de su esposo, la señora Diana Chan lamenta que por el presunto caso de su cónyuge, Alejandro Un Yupit, sean blanco de agresiones y discriminación.

En las partes medulares de su escrito, Diana Chan dice que desde que el alcalde Rafael Montalvo Mata dio a conocer el caso confirmado de Covid-19 el domingo, sin dar nombres, “minutos después fuimos atacados en redes sociales ya con datos personales”.

Sobre la enfermedad de su esposo, dice que no tienen la certeza de que sea Covid-19, por las circunstancias observadas, como que él estuvo del 17 al 20 de marzo en Quintana Roo y luego de esa fecha, hasta el día 27 no presentó ningún síntoma sino hasta el 28 cuando le comenzó fiebre intermitente.

El 30 fueron a consultar a una clínica privada de un médico que trabaja también en el sector salud.

Allá le diagnosticaron faringitis viral y le recetaron medicamentos. “Debido a la contingencia él estaba obligado a reportar el diagnóstico en el Sector Salud”.

El médico les recomendó aislamiento domiciliario y comentó que podían ser síntomas sospechosos del coronavirus.

Al no notar mejoría hasta el 1 de abril acudieron con otro médico particular a quien dijeron las sospechas del doctor anterior, lo que puso en duda al no ver síntomas como dolores musculares o de cabeza y que su respiración era adecuada, pero tenía inflamadas las amígdalas, y le recetó un antibiótico que le bajó la temperatura rápido.

Fue hasta el jueves 2 que la mujer recibió comunicación de la Jurisdicción Sanitaria 3, cuya representante le dijo que apenas ese día le habían pasado el reporte.

El sábado 4 la doctora de la jurisdicción le llamó para darle los resultados y el alcalde los hizo públicos el domingo, cuando comenzó el acoso y los ataques por las redes sociales que los ha afectado en lo emocional.

Desde ese día, dice, la jurisdicción no se ha comunicado nuevamente con ellos ni tampoco se ha llevado al cabo el protocolo a seguir.

El enfermo no ha presentado más síntomas, y ninguno de sus familiares, entre ellos uno de 70 años, han manifestado nada fuera de lo común.

En este sentido, expresa su temor de que, tras hacer público el caso, las autoridades “lleguen con un documento que diga que mi esposo en verdad es positivo al Covid-19, pero eso ya no importa, el daño ya está hecho”.

La discriminación se ha hecho extensiva a los ticuleños, según expresó el alcalde en su comunicado ayer vía Facebook, donde lamentó el maltrato de que son objeto los ciudadanos.

Dijo que personas que trabajan en municipios cercanos fueron bajadas de vehículos del transporte público.

“Elementos de seguridad de varios municipios no solo les impedían el paso, les decían que se fueran porque ‘están trayendo la peste’”.

A profesionales de la medicina, dijo Montalvo Mata, “casi casi los escupían cuando decían que eran de Ticul.— Sergio Iván Chi Chi / Hipólito Pacheco Perera

