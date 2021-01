Disputa entre molineros: Retienen a un repartidor de un local de Tizimín

TIZIMÍN.— Un conflicto se registró ayer entre molineros en el fraccionamiento Benito Juárez luego que un repartidor violó por segundo día consecutivo el nuevo reglamento del organismo que entró el vigor el lunes.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 9 de la mañana cuando el repartidor conocido como “Gaspar” estaba entregando tortillas sin contar con el tarjetón ni con el permiso para surtir el producto.

Aunque ya se había detectado desde el lunes que estaba operando fuera de la ley no se tomó cartas al respecto sino hasta ayer cuando la directiva de molineros lo interceptó en un establecimiento del fraccionamiento Benito Juárez donde dejaba tortillas.

El joven motociclista no solo no contaba con el permiso sino que además estaba violando uno de los artículos que se modificaron: que no se podía repartir dentro de una distancia radial mínima de 250 metros entre uno y otro del mismo giro.

Por si fuera poco, los molineros encabezados por su líder, Wílliam Cahum Dzul, detectaron que el establecimiento para el que trabaja “Gaspar” no cuenta con licencia de funcionamiento.

Incluso Wílliam Dzul señaló que desde hace 15 días se le visitó y se le invitó al propietario del molino a poner en regla su documentación ya que la tortillería que opera cerca de la escuela primaria Remigio Aguilar no cuenta ni con el rótulo pues recientemente abrió.

“Dijo que nuestro reglamento no es válido, cuando está aprobado en sesión de Cabildo por la autoridad, o sea que está desafiando a la ley. Por algo hay leyes, se tienen que cumplir y ellos están contra la ley.

“Desde que se les fue a visitar nos sacaron por su licenciado, y ahora que se registra este problema vino su abogado otra vez quemando llanta y casi nos golpea con el vehículo. Encima de todo les dice a los policías que agredimos al repartidor cuando en ningún momento lo hemos golpeado solo le retiramos las llaves esperando a la Policía para que tomen cartas al respecto”, expresa.

Los molineros enojados comenzaron a cuestionar al asesor legal pues reconocieron que no tenían permiso para laborar en el molino.

Al final llegó el subdirector de la Policía, José Eleuterio Cauich, quien dialogó con los implicados y se les invitó a pasar a la comandancia.

La moto quedó retenida por parte de los policías con las neveras de tortilla en el interior de la unidad mientras que todos los molineros se trasladaron a la comandancia.

Inclusive al motociclista se les dejó en libertad y la directiva se presentó en el área jurídica del Ayuntamiento para continuar con el proceso legal.

Según los molineros hay más repartidores que siguen operando sin respetar las leyes y poco a poco los irán “cazando”.— WENDY UCÁN CHAN