Distribuyen pollos y huevos en Valladolid

Se aglomera la gente por recibir los alimentos

VALLADOLID.— El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realiza la entrega de paquetes consistentes en un pollo y una reja de huevos para familias de esta ciudad, para lo cual cientos de personas se dieron cita en las canchas techadas de la unidad deportiva de la colonia “Fernando Novelo”, en donde recibieron el apoyo del programa de Seguridad Alimentaria en Comisarías y zonas vulnerables.

En círculos y redes sociales, se señala que el gobierno estatal es incongruente en sus actos, pues por un lado exhorta a la sociedad a cuidarse ante la pandemia y restringir algunos servicios no esenciales, y por otro lado fomenta las aglomeraciones con la entrega de apoyos, en donde los beneficiados no cumplen con los protocolos de salud correspondientes, incluso no respetan la sana distancia, y algunos no usan cubreboca.

También se señala que la entrega del apoyo es para agradecer de algún modo el apoyo que la gente dio al PAN en las pasadas elecciones, en la que ese partido obtuvo el triunfo para la alcaldía, para la diputación local y federal por el Distrito I.

Se vio a la propia presidente del Comité Municipal del PAN, Gabriela Candelaria Aguilar Coronado, quien es regidora electa, participar en la entrega de los apoyos, y a cada uno que los recibieron el paquete les dijo “de parte del gobernador”.

La entrega de los apoyos, fue publicado en las redes sociales, de tal modo que desde temprano comenzó a llegar la gente a la unidad deportiva, y se formaron largas filas con las personas que acudieron a recibir un pollo y una reja de huevos.

Se instalaron varias mesas, en donde los beneficiados se registraron, mostrando sus credenciales de elector y su CURP, luego iban pasando por otro lado de la cancha donde se les fue entregando primero el pollo y al salir la reja de huevos.

Se escucharon comentarios en el sentido que los pollos congelados, parecían “palomitas”, debido a lo pequeño que estaban, y mucho más compactado, incluso hasta mostraban la pequeña bolsa en la que venía.

Ordenar las filas fue complicado para los organizadores de la entrega, ya que por un lado se formaba una enorme fila y por el otro de lado de la segunda cancha, también, de tal modo que poco a poco fueron pasando para recibir el pollo y los huevos.

Damián Silva Mex, coordinador de Sedesol en esta zona, manifestó que el plan es con motivo de la pandemia, como lo ha hecho el gobierno estatal desde hace varios meses y aseguró que serán 6,000 paquetes las que se entregarán ayer miércoles y hoy jueves.

Ayer miércoles se hicieron entrega de $1,500 en la colonia Fernando Novelo, otra cantidad igual en la colonia Oaxaqueña y hoy jueves se entregarán similares cantidades en las colonias Zaciabil y Emiliano Zapata.— Juan Antonio Osorio Osorno