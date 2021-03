División por un remozamiento

En Valladolid no quieren dejar sitio en el mercado

VALLADOLID.— Algunos locatarios del mercado, sobre todo del área de abastecedores, manifestaron no estar dispuestos a abandonar sus locales, debido a que el plan de reconstrucción del centro de abasto incluye demoler sus puestos y varios de ellos los mantienen en buenas condiciones, incluso han hecho inversiones en el lugar para mejorarlos.

Sin embargo, otro grupo que está en coordinación con las autoridades municipales dicen que sí se irán donde les indiquen, debido a que sí es necesario mejorar la imagen del mercado y aseguran estar dispuestos a sacrificar el tiempo necesario para que el lugar quede en buenas condiciones, pues al final el beneficio será para ellos y sus clientes.

Ayer informamos sobre un proyecto que las autoridades tienen para mejorar el mercado municipal que incluye varias obras, como mejorar el techo del área de abastecedores, cerrar la calle 32-A por donde circulan vehículos y forma parte del estacionamiento; unir unos locales comerciales con el área de tianguis con un domo y mejorar los baños, entre otras cosas.

Ahora ya les informaron que hay planes de derruir los locales de venta de carne, con el objeto de mejorarlos y guardar toda la maraña de cables que cae sobre sus puestos, pero eso significa que tienen que desalojar el lugar.

Se les ha propuesto la posibilidad que algunos ocupen el auditorio de la unidad deportiva de la colonia Fernando Novelo; a otros que ocupen la terraza que está bajo el domo que está ubicado a un lado del mercado, donde actualmente venden los ropavejeros los sábados y domingos, donde se ofrecen ropa usada, de modo que éstos no se sabe a dónde se les mandaría, ya que en el lugar no cabrían todos.

Algunos abastecedores comentaron que no está bien planeado el proyecto, y sugieren que se lleve al cabo en horarios en que ellos no están trabajando, como por las tardes y noches, y que además se lleve al cabo por áreas a fin de no afectar a los más de 200 locatarios que trabajan todos los días en el lugar.

Las autoridades, según dicen, tienen que entender que el 80% de los locatarios, solo a eso se dedican y no tienen otra entrada de dinero, de modo que al llevar al cabo el plan serán más de seis meses que los dejarán sin comer, por lo tanto se les tiene quedar otras alternativas para obtener ingresos.

Es claro que los locatarios están divididos, pues unos ven bien el plan, pero otros piensan diferente porque saben que serán afectados económicamente durante mucho tiempo y consideran injusto que ahora los quieran quitar por un largo periodo, pensando que en realidad se termine en el tiempo previsto, pero lo ven difícil, de modo que se podría prolongar más la obra.— Juan Antonio Osorio Osorno