Doble festejo en Cacalchén

Párroco cumple 52 años de labor y bajan a apóstoles

CACALCHÉN.— Los fieles católicos de este municipio participaron en una doble celebración por la bajada del nicho de los patronos San Pedro y San Pablo y el aniversario sacerdotal del párroco César Amílcar Carrillo Gómez .

Primero se llevó al cabo la bajada al altar de las efigies de los apóstoles San Pedro y San Pablo y luego hubo una procesión por las calles principales de la comunidad.

Las imágenes fueron subidas en una camioneta para recorrer y bendecir a los devotos del municipio.

Los voladores se dejaron escuchar a las 11 de la mañana para anunciar el inicio de la fiesta en honor de San Pedro y San Pablo, cuyas imágenes salieron a las calles a bendecir a su pueblo.

Aniversario

Luego se ofició la misa por el aniversario No. 52 de la ordenación sacerdotal del párroco Carrillo Gómez.

El presbítero dijo en la homilía que no tiene cómo pagarle a Dios por el bien que le han hecho esos 52 años de vida sacerdotal, sin contar los que lleva de nacido.

“Por más vueltas y reflexiones hechas no encontré respuesta, pero me mandó el mensaje ‘tú eres sacerdote para siempre por la misericordia de Dios’”.— MAURICIO CAN TEC

