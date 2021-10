Doble festejo sacerdotal

En Motul, padres cumplen 50 años de ordenación

MOTUL.— Con una emotiva misa, el padre Lucio Cetina Góngora celebró 50 años de sacerdocio y recordó varias anécdotas.

La ceremonia se ofició anteanoche en la iglesia de San Juan Bautista, donde solo se permitió la ocupación del 50 por ciento del recinto debido a la contingencia por el Covid-19.

El padre, originario de esta ciudad, recordó el día de su ordenación en la parroquia y contó que uno de sus tíos lo inspiró a ser sacerdote.

Su primera misión sacerdotal fue en Ixil, donde solo llevó una hamaca y ropa.

Luego fue nombrado vicario de su natal Motul, después en Maní, Ticul, Oxkutzcab y Tekax.

Más tarde, retornó a esta ciudad como párroco y actualmente continúa como sacerdote en Mérida.

Durante la homilía, el presbítero externó que “me siento feliz cuando escuchas a tanta gente que te inyecta nuevas energías”.

“La bondad y amor del pueblo de Dios se manifiesta de muchas maneras, el pueblo paga con su corazón. Agradezco al Señor el don del sacerdocio, hoy quiero decirle a los jóvenes que vale la pena ser sacerdote”, explicó Cetina Góngora.

“Dios es tan bueno que te da hasta lo que no te mereces. Gracias por todo lo que me dieron cuando fui vicario y párroco de esta comunidad; disculpen mis fallas y errores, no somos ángeles, somos humanos, cada que caemos ustedes con su oración nos levantan y nos sostienen”, agregó el padre.

En la misa también se celebró al padre motuleño Felipe Aké Pech por sus 50 años como sacerdote.

El expárroco de esta iglesia Joel Tuz Canul asistió a esta doble celebración.

Al finalizar la misa, el párroco Ricardo Cuytún Canché preparó una actividad junto a feligreses de la iglesia.— MIGUEL CÁRDENAS PECH

Diario de Yucatán