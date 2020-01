Docente denuncia pésimo servicio en Issste de Peto

Mal trato médico

PETO.— El profesor Raúl Rodríguez Pacheco denunció que en días pasados recibió una pésima atención médica en el Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), por lo que pide a las autoridades de salud que hagan algo para mejorar el servicio a los derechohabientes.

Explicó que en una consulta le dijo a la doctora en turno que tenía tres días con fiebre y dolor de cuerpo, por lo que pensó que podría ser dengue, pero la galena solo le recetó paracetamol.

“Esperaba que me dieran una orden para que vaya a hacer mis análisis con el fin de confirmar o descartar que fuera dengue lo que tenía o saber lo que me estaba ocasionando ese problema de salud”, comentó.

“Sin embargo, la doctora me atendió de mala gana y desde un principio se vio su desinterés en darme un buen servicio y no me quiso dar la orden para mis análisis clínicos”, agregó.

“Decidí regresar a la clínica para pedir que me den la orden de mis análisis y fue así como finalmente me la dieron, pero no aceptó darme incapacidad.

“El jueves 9 fui a consultar con alta temperatura y no me dio la incapacidad, al día siguiente volví a ir aún peor y solo recibí la orden para análisis porque lo exigí.

“El resultado de mis análisis arrojaron que tengo dengue clásico, por lo que considero que las autoridades de salud deberían mejorar el servicio en el Issste porque como derechohabientes tenemos derecho a exigir que nos presten un buen servicio porque pagamos”.

El afectado señaló que puso en riesgo a personas de su alrededor porque acudió a sus dos centros de trabajo debido a que no le dieron la incapacidad.

“Hago un llamado al SNTE, al gobierno del Estado y a la autoridad federal para que esa doctora sea removida de su cargo, pues no puede ser posible que nos trate mal”, dijo.

“Se sabe que hay casos de dengue en el Estado y ahora es cuando más deben estar pendientes las unidades de salud para proteger la vida de las personas, por eso exigimos que las autoridades hagan algo al respecto para que se mejore el servicio”, concluyó Rodríguez Pacheco.— MIGUEL MOO GÓNGORA

