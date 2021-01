Domingo de más turistas

Los prestadores de servicios de Izamal, contentos

IZAMAL.— Los turistas desafiaron el clima y llegaron de nuevo.

En el primer domingo del año, en el pueblo mágico de Izamal el arribo de los paseantes se inició poco después de las 9 horas.

Parecía que sería un primer domingo del año muy tranquilo, pero no fue así.

Con el cielo nublado de la mañana y ligeras lloviznas se presagiaba que no llegarían los paseantes, pero poco a poco empezó su arribo para conocer los atractivos de la ciudad.

Empezaron a llegar vagonetas con los visitantes, varios de los cuales eran de Mérida.

Las vagonetas se estacionaron en el costado norte del convento y otras alrededor del parque Zamná.

“Pensamos que no llegarían los visitantes. Algunos compañeros y yo salimos a las 7:30 de la mañana y vimos el clima nublado, pero para fortuna ya casi luego de una hora y media vimos llegar las vagonetas con los turistas”, comentó uno de los conductores de Coches Victoria.

“Eso quiere decir que iniciamos muy bien el año. Nos debe ir mucho mejor en este año”, destacó el prestador de servicios local.

“Pensamos que por el clima nublado no llegarían muchos turistas, pero somos afortunados”, dijo también un artesano.

“Nosotros los artesanos pensamos que sería un mal domingo, pero el año nuevo nos está sonriendo”, dijo.

El vendedor de artesanías agregó que “iniciamos con el pie derecho, nos da buen augurio este primer domingo del año 2021. Llegaron muchos visitantes”, afirmó el artesano, apostado en el parque “Crescencio Carrillo y Ancona”.

Otros prestadores de servicios indicaron que tiennen la esperazan que en otros fines de semana lleguen más visitantes.

“Varios dependemos de los turistas. No todos gastan mucho, pero sería peor que no lleguen los visitantes. Al menos no han dejado de venir desde que empezaron las vacaciones”, dijo uno de los jóvenes que laboran para una tienda de artesanías.

La Dirección de la policía municipal implementó un operativo en los cruceros del Centro para evitar congestionamientos viales. Las calles que rodean esa zona también estaban repletas de automóviles de paseantes que llegaron en sus vehículos.— José Candelario Pech Ku

Izamal Turismo

La derrama que dejan los visitantes llega a artesanos, comerciantes y restaurantes.

Visitas

Los visitantes que llegaron a Izamal, uno de los cuatro pueblo mágicos de Yucatán, disfrutaron de los atractivos de la ciudad, compraron artesanías, pasearon en coches Victoria y comieron en sus restaurantes.