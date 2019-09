Don “Lico”, ejemplo de trabajo y constancia

Vende masa para pozole desde hace más de 30 años

TICUL.— A sus 86 años de edad, don Federico Ek da muestra de que mientras haya buena salud hay que seguir trabajando.

Don “Lico”, como se le conoce en esta ciudad, todos los días sale a bordo de su triciclo a vender pequeñas bolas de masa para pozole en calles de Ticul hasta llegar al mercado municipal.

El octogenario relató al Diario que ya tiene más de 30 años dedicado a la venta de masa para pozole en esta ciudad, donde ya es muy conocido por la gente.

A diferencia de otros vendedores quienes ofrecen la bebida “de los mayas” ya preparada, don “Lico” lo vende en masa, ya que “se puede preparar al gusto de cada cliente”.

“Empecé a vender la masa para pozole luego que sufrí una lesión en el brazo y tuve que buscar un trabajo que no requiera tanto esfuerzo. Mi esposa salía a vender esta masa en ese entonces y comencé a ayudarla”, explicó.

“Ella falleció hace algunos años y ahora sigo con este trabajo que me ayuda a buscar mi sustento diario, afortunadamente la gente ya me conoce y me compra”, agregó el octogenario.

Don “Lico” vende las pequeñas bolas de masa para pozole todos los días en el mercado municipal a precios que van desde los $3.

A pesar de tener un problema de audición, Federico Ek asegura que le gusta este trabajo, el cual dejaría hasta que ya no tenga fuerzas.— PEDRO EMMANUEL CHUC TUT