Dona sueldo a “abuelitos”

Joven akileña así agradece a Dios cruzar la frontera

AKIL.— Gabriela Ix o Gaby Ix, como es conocida en la comunidad, luego de lograr llegar de manera ilegal a los Estados Unidos y encontrar trabajo, utilizó su primer sueldo para comprar despensas para adultos mayores de esta villa, como un agradecimiento a Dios.

Gabriela, quien es madre soltera, logró pasar la frontera y llegar a los Estados Unidos. Cómo muestra de agradecimiento, su primer sueldo lo donó para que su familia compre mercancías para entregar a personas de la tercera edad necesitadas del municipio.

“El gesto que hice no era para hacerlo público, pero ya se sabe en el pueblo”, expresó la joven mediante su cuenta de Facebook, donde también aclaró los motivos que tuvo para dejar a sus hijos en busca del sueño americano.

“Se me juzgó mucho al decidir ir a Estados Unidos, el dejar a mis hijos no fue fácil, pero era algo que tenía que hacer.

“Soy madre y padre a la vez, no tenía ningún apoyo económico de parte del papá de mis hijos, no me gusta ventilar mi vida privada mucho menos estando aclarando chismes y rumores.

“Pero agradezco mucho a cada una de las personas que me ha defendido, gracias a Dios ahora sí puedo darle un mejor futuro a mis hijos”, concluyó.— Megamedia