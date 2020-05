Donan a Progreso una ambulancia bien equipada

PROGRESO.— La empresa Yucalpetén Resort & Marina, que invertirá $158 millones en la construcción de un hotel en el puerto, donó al Ayuntamiento una ambulancia equipada que estará al servicio de la Policía Municipal para atender urgencias en la ciudad y comisarías.

El empresario Rodrigo Montalvo forma parte del grupo de inversionistas que invertirán más de 11 mil millones de pesos en proyectos hoteleros, restauranteros y de infraestructura turística, que fue anunciado a fines de agosto pasado por el gobernador Mauricio Vila Dosal.

La inversión que proyecta Rodrigo Montalvo es de $158 millones en el exhotel Siesta Inn Yucalpetén, que se convertirá en Yucalpetén Resort & Marina, estará ubicado en el poniente del puerto cerca del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) y también cerca de la bocana del puerto de abrigo.

Yucalpetén Resort & Marina, de Rodrigo Montalvo, es la tercera empresa que dona una ambulancia al Ayuntamiento, completamente equipada con valor de más de un millón de pesos.— GABINO TZEC VALLE

La primera empresa que donó una unidad médica de más de un millón de pesos, fue Ciudad Maderas Península que dirige Edgar Sánchez Castro, invierte en un desarrollo inmobiliario en Chuburná, lo entregó el 24 de junio pasado para la comisaría de Chuburná.

Luego el 31 de enero pasado, Promotora Viveyuc que dirige Rodrigo Rosas Cantillo donó una ambulancia también con valor de $1 millón, donó una ambulancia al Ayuntamiento que está al servicio de Chelem donde la empresa invierte en desarrollo inmobiliario.

Ayer martes la nueva ambulancia que donó Yucalpeten Resort & Marina al Ayuntamiento fue presentada a un costado del palacio municipal por el alcalde Julián Zacarías Curi, quien estuvo acompañado el comandante Emilio Caamal Gutiérrez, director policía municipal.

El donativo de la ambulancia lo gestionó el alcalde ante la iniciativa privada, se informó, con lo que ahora se cuentan con unidades para atender emergencias en la ciudad y comisarías.

La ambulancia es modelo 2020, estará a cargo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio, informó el alcalde quien agradeció a la empresa “Yucalpetén Resort & Marina” el importante donativo.

La unidad cuenta con reanimadores de adulto, pediátrico y neonatal, tabla rígida plástica, chaleco de extracción, camilla marina, camilla de golpe, tomas de oxígeno y de aire, por mencionar algunos, y será atendida por 2 operadores y 2 paramédicos, con turnos de 48 horas.

Julián Zacarias recordó que el lunes 4 pasado anunció que esta semana entregarían una ambulancia más para el servicio de los progreseños, “hoy me da mucho gusto decirles que ya es un hecho, que este vehículo será para atender cualquier eventualidad en materia de emergencias, y agradezco enormemente a Yucalpeten Resort & Marina su responsabilidad social y por apoyarnos”.

En un comunicado el Ayuntamiento informó que con la nueva ambulancia se suma a las 3 ambulancias, completamente equipadas, que prestarán servicio a los puertos de Chelem, Churbuná y la recién asignada en meses pasados al Centro de Salud, y a las cinco ambulancias de traslado, haciendo un total de 9 vehículos que estarán a la disposición de la ciudadanía. En breve serán 11 unidades médicas, ya que dos ambulancias están en mantenimiento para habilitarlas y entregarlas a las comisarías de Chicxulub Puerto y Flamboyanes.

El alcalde señaló que la salud es un tema importante en esta administración municipal, pues si no hay salud, no hay trabajo, no hay nada, por se insiste mucho en los servicios médicos para cuidarse y prevenir enfermedades.

“ Hoy estamos en tiempos muy complicados por el Covid-19, que esperamos pronto superar, mientras tanto, continuaremos trabajando para equipar al municipio en pro de la salud.”