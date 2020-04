Donan chiles por la pandemia para repartir en Buctzotz

En tiempo de pandemia, la generosidad aflora entre los yucatecos. Una muestra de ello son tres productores agrícolas que donaron chiles para repartir a los vecinos de Buctzot en la emergencia de Covid-19.

El peculiar donativo lo dio a conocer hoy lunes el Ayuntamiento de Buctzotz en su página de Facebook. “Gracias a los productores de chile de nuestro municipio: Renán Álvarez, Manuel Baeza y Eddier Baeza, que donaron 60 cajas de producto para repartir a la población de Buctzotz”, publicó la Comuna alrededor de las 2 de la tarde.

Aunque el Ayuntamiento no precisa la variedad o variedades de chiles que recibió y repartirá de casa en casa, en las fotos que compartió se observa que son de la variedad “xcat”, que en Yucatán se utiliza sobre todo para guisos de escabeches.

De inmediato, vecinos de Buctzotz solicitaron una dotación de chiles. “Que lleguen los chiles en la Gran Lucha; aquí no hay”, escribió Estrellita Cemé. Alberto Muy pidió “que llegue hasta las comisarías” y Francisco Koyoc indicó que “ojalá lo repartan en todas las casas, no solo a los de su conveniencia porque he escuchado que digan que no a todos les dan (los apoyos)”.

Otros vecinos agradecieron el donativo. Sandra Emilia Baeza Lizama anotó: “Muchas bendiciones a los productores Dios les dará al mil”; Elsy Rivero expresó: “Muchas gracias a los productores y a ustedes por hacerme llegar el apoyo hasta la puerta de mi casa”.

Otros donativos en la pandemia

En lo que va de la pandemia, en Yucatán varias personas, entre ellas atletas como Rommel Pacheco o Henry Martín, han hecho donativos para familias necesitadas, principalmente despensas.

En otro casos, grupos de vecinos se organizaron y entregaron despensas u órdenes de comida a familias de algunos municipios. Por ejemplo, Dídier Aké Canché, quien trabajó como mototaxista en Tekax y actualmente labora en Canadá, regaló 50 órdenes de escabeche que su madre cocinó y repartió en la colonia de Yokchekax en esa ciudad de Yucatán.