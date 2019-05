Dos años sin electricidad

Afectados piden concluir una obra de ampliación

SOTUTA.— Una obra de ampliación eléctrica que se realizó en la pasada administración de Ismael Santana Fraga (2015-2018), sigue sin conectarse y es perjudicial para familias que habitan en la pequeña colonia conocida como La Curva.

Vecinos de la colonia conocida popularmente como La Curva piden que se conecte la luz eléctrica, ya que padecen con el calor.

“Hay muchos perjuicios ante la falta del interés” señalan de la presidenta municipal Reyna Yam y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante una obra que la primera autoridad les indicó que es problema del exalcalde debido a que no la entregó completa y la CFE no la conecta porque oficialmente está inconclusa.

Sin electricidad

“Somos un grupo de vecinos que por el momento no queremos aparecer (figurar) pero hace falta la electricidad. Casi dos años llevamos así, cuando el expresidente Ismael (Santana Fraga) nos dijo que se iba a electrificar la pequeña colonia nos pusimos contentos pero ahora vivimos un verdadero infierno por la falta de luz eléctrica”, señaló un vecino.

“Padecemos con el clima caluroso y la verdad ojalá la presidenta doña Reyna (Yam) nos cumpla con la conexión de luz eléctrica, pero ya le dijimos y nos dijo que es una obra del expresidente, por lo que no tiene obligación de solucionar el problema, ya que no se llevó al cabo durante su administración”, dijo otro quejoso.

Obra inconclusa

“La comisión (CFE) no conectan el servicio porque es obra inconclusa, entonces se supone que si no cumplió el expresidente, ¿por qué no lo denunció la actual alcaldesa?, aunque como son priistas no se quieren hacer cargo del daño.

“Creo que la presidenta debe velar por el pueblo en vez de buscar pretextos para no solucionar el problema, ya que los niños padecen más que nosotros” , indicó otra inconforme.

Los propios vecinos de igual forma piden a la alcaldesa que los apoye con la pavimentación de sus calles, ya que consideran que al parecer viven en un pueblo donde los servicios públicos no existen.— José Candelario Pech Ku

Red eléctrica

Una obra de ampliación eléctrica inconclusa mantiene sin electricidad a familias de la colonia La Curva, en Izamal.

Administración pasada

Los trabajos se realizaron en la administración de Ismael Santana Fraga, en el periodo 2015-2018.

Falta de interés

Los vecinos piden la conexión del servicio, sin embargo señalan que la alcaldesa dijo que no tiene la obligación de solucionar el problema, pues no se realizó durante su gestión.

CFE

Personal de la Comisión Federal de Electricidad explicó que la obra está inconclusa, por lo que no se realizará la conexión.