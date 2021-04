Dudas por la venta de alcohol en restaurantes

El tránsito de los trabajadores, otra incertidumbre

Con dudas en el sector restaurantero se inician hoy nuevas medidas que aumentan la reactivación económica en la etapa del semáforo de color amarillo en Yucatán.

El levantamiento de algunas restricciones implementadas para el control de la pandemia del Covid-19, con el cambio de color naranja a amarillo el jueves pasado, no es del todo claro para algunos empresarios del sector restaurantero de Mérida.

Por ejemplo, la propietaria del restaurante Amaro, Olga Moguel Pereyra, no había escuchado del gobierno estatal ni de los concesionarios del transporte público que darían servicio de pasajeros hasta las 12 de la noche, hora a la que ya pueden cerrar los restaurantes desde hoy.

Además, desconoce si la autorización estatal para que los restaurantes funcionen hasta la medianoche amplía hasta ese horario la venta de bebidas alcohólicas.

Explicó que hay dos tipos de determinación sanitaria para la venta de bebidas alcohólicas en Yucatán y ambas tienen un costo. Una es para la venta de bebidas alcohólicas de 11 a.m. a 10 p.m. y otra es de 5 p.m. a 3 a.m.

Con la pandemia y las restricciones en la movilidad nocturna, la mayoría tramitó la primera determinación y, en opinión de Olga Moguel, sería bastante canalla que tramiten y paguen la segunda por dos horas nada más.

“Este año y el pasado, al haber esta restricción de movilidad nos convino pagar la determinación hasta las 10 de la noche”, reiteró.

“En mi caso y la mayoría, estábamos pagando dos determinaciones sanitarias para vender hasta el cierre del negocio, pero con la restricciones de que nos permitían abrir hasta las 6 de la tarde, luego a las 8 y 10 de la noche, no tramitamos la segunda determinación porque no tenía caso. Ahora con esta nueva ampliación del horario, a mí me queda la duda, si voy a vender hasta las 12 de la noche o en el horario que dice la determinación.

“En el horario hasta las 10 de la noche hay que dejar de dar servicio a las 9 para preparar el cierre, y eso causa inconformidad entre los clientes que generalmente salen a cenar a las 9 de la noche en un clima caluroso como el de Mérida”, indicó.

Facilidades

La empresaria tiene dudas si el gobierno estatal dará facilidades a los trabajadores de los restaurantes cuando salgan a las 12 de la noche en los días cuando está restringida la circulación vehicular —del jueves al sábado, de 11:30 de la noche a 5 de la madrugada—, porque los trabajadores tienen la incertidumbre de si los dejarán transitar para regresar a sus casas o los multarán.

“Solo espero que este paso previo y breve sea el camino para que vuelva todo a la normalidad”, indicó.— Joaquín Chan Caamal

El problema del transporte

“Me preocupa la situación en que quedan los trabajadores. Aunque digan que la movilidad nocturna esta ampliada, el transporte público seguirá siendo un problema para la gente trabajadora por el regreso a sus casas. No sabemos si los camioneros tienen alguna orden para circular a las 12 de la noche o después”, expresó la restaurantera Olga Moguel Pereyra.