Dudas por “ley seca”

Crítica situación para cantineros ante la epidemia

TIZIMÍN.— La crítica situación por la epidemia del coronavirus ha causado incertidumbre y desesperación entre los cantineros.

“No sabemos qué es lo que vendrá para nosotros, por ahí se dice que la ‘ley seca’ terminará y solo los puntos de venta podrán abrir, pero qué pasará con nosotros”, expresó el cantinero Luis Darío Bates Novelo.

El propietario del bar “La Oficina” señaló que los establecimientos permanecen cerrados desde hace 60 días, incluso antes del decreto de la “ley seca” y en su caso ya ha consumido todo su capital y ahorros para subsistir.

El cantinero dice que “nadie nos dice nada” y lo único que han leído o visto en las noticias es que solo se permitirá la apertura de los puntos de venta.

“Nosotros también nos podemos acoplar a los nuevos protocolos sanitarios y ciertas normas que nos pidan aplicar como la sana distancia en los establecimientos y evitar contacto directo con los clientes, pero es cuestión que nos tomen en cuenta”, manifestó.

Comentó que aún con la reapertura de sus bares vendrá un proceso difícil para volver invertir en sus negocios, pues la situación es bastante crítica.

Por su parte, Carmita Medina Mendoza, del bar “Batallas” coincide en que no les dan una fecha concreta ni una solución ante la dura crisis por el virus.

“Dan una fecha y la cancelan, luego otra y así siempre lo hacen, lo único que pido es que termine esto por el bien de todos, ya la gente no seguirá aguantando, o que nos den una o dos veces por semana para vender o llevar a su casa, los bares fueron los primeros que nos cerraron y de todo el apoyo que dijeron darnos ninguno se ha realizado”, lamentó.

“Ya me cansé de esto, no le digo al presidente que me resuelva todo porque tiene mucho qué hacer y se entiende pero que piense que es mi único ingreso y de varios que se dedican a este giro, no creo que el gobernador nos solvente, esto es con respeto y no hablo mal de nadie, lo único que pido que nos den una solución concreta”.

“Hasta alcohol adulterado venden en Facebook, se enferma la gente y está mal que no nos den esa oportunidad”, apuntó Carmita Medina Mendoza, del bar “Batallas.— WENDY UCÁN CHAN

