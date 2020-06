Dudas sobre Tren Maya

Desconocen la ubicación de la nueva estación

IZAMAL.— La noticia de la licitación del tramo para el paso del Tren Maya de Izamal a Cancún ha pasado inadvertida en este Pueblo Mágico debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, las lluvias que causó la tormenta tropical “Cristóbal” hace unas semanas y la gran cantidad de moscos que hay ahora en la ciudad.

Sin embargo, personas consultadas sobre el caso de la licitación o construcción de una nueva terminal moderna del Tren Maya pareció sorprenderles, ya que desconocen la ubicación de la nueva terminal de este proyecto turístico.

Vecinos

“No sé realmente si va a construirse en donde está la antigua estación de tren una nueva para eso del Tren Maya, nadie nos ha informado si pasará aquí por la casa; como vecinos prácticamente de las líneas del tren creo deben informarnos si habrá algún ajuste en los espacios o seguirán así las líneas”, destacó un vecino de Izamal que habita cerca de las líneas del tren antiguo.

“Los campesinos o ejidatarios, como no sabemos cuándo nos va a decir Gorocica (el comisario ejidal José William May Gorocica), si nos va a convocar para saber, si va haber empleo para la limpieza de la vía, o si van a pagar los centavos por las tierras, además de que muchos en verdad no sabemos en realidad lo de la construcción de la estación del Tren Maya”, señaló un campesino consultado.

Acercamiento nulo

Se pudo averiguar que hasta ahora no ha habido un acercamiento con autoridades ejidales ni la búsqueda de alguna indemnización por donde pasará la segunda línea del Tren Maya que pasará por Izamal y sus ejidos con destino a Cancún.

De igual forma se supo que al menos hay dudas sobre la ubicación exacta de la estación del Tren Maya.— j.c.p.k.