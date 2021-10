Dzibilchaltún sería "liberado" con acuerdo para ser "proyecto turístico"

El comisariado ejidal de Chablekal, Manuel Abán Can, y su asesor jurídico Wílberth Saucedo Castro realizaron hoy domingo una reunión informativa donde anunciaron que ya hay una solución al viejo conflicto de la expropiación de las 53 hectáreas que ocupa la zona arqueológica de Dzibilchaltún.

“Dios mediante, si lo aprueba la mayoría de los ejidatarios en la asamblea del 31 de octubre daremos por terminado este caso de la documentación del proceso de expropiación y pasaremos a la fase de pago de la indemnización”, anunció el abogado Saucedo Castro en dicha reunión que se realizó en el local de la Comisaría Ejidal de Chablekal y a la que asistieron más de 300 socios del Ejido.

El paso que sigue para la liberación de Dzibilchaltún

Si ese mismo día los asambleístas del Ejido aprueban el avalúo que presentará Fonatur, el INAH y la Procuraduría Agraria, y aceptan el pago que propondrá la primera dependencia, se fijará la fecha del primer pago de la tierra y el calendario de la liquidación total de las 53 hectáreas que venderán y de inmediato los ejidatarios levantarán el plantón que todavía permanece a las puertas de acceso a la zona arqueológica y que lleva 75 días de bloqueo.

Los aplausos para el comisariado ejidal Manuel Abán y para el abogado Saucedo surgieron tras anunciar esta noticia porque significa que los más de 400 ejidatarios recibirán un dinero por el pago de la tierra que el INAH ocupa y usufructúa desde hace más de 60 años. No se informó del monto global de la indemnización, pero de acuerdo con el abogado Saucedo “es un avalúo alto y justo”.

Construirán palapas en Dzibilchaltún

A la par con el anuncio del pago de la expropiación, el comisariado Abán Can también informó a los asistentes que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) invertirá en la construcción de palapas, un estacionamiento en la zona arqueológica de Dzibilchaltún para autobuses turísticos, puestos para artesanías para que los habitantes comercialicen sus productos artesanales y quiere convertir a Dzibilchaltún en un destino turístico igual a Uxmal.

Esta nueva infraestructura turística estaría fuera de la zona arqueológica porque el terreno de las ruinas mayas pasaría a ser propiedad de la nación, por lo que el Ejido tendría que aprobar la cesión de una superficie adicional para estas obras planeadas en dicho lugar.

La mejor oportunidad

Esta propuesta de Fonatur fue calificada por Abán Can como la mejor oportunidad para el ejido porque recibirá el pago de la tierra que pelean jurídicamente desde 2008 y también los artesanos del pueblo tendrán un espacio para vender sus productos artesanales.

“Miren compañeros, hay que venir todos a la asamblea del día 31, si no hay quórum yo no voy a convocar a otra asamblea, está es la única, si no se realiza ni aprueban voy a renunciar”, advirtió el líder ejidal.

La fecha de la asamblea

Se informó que esta asamblea ejidal del día 31 será histórica porque vendrán funcionarios nacionales del INAH, de Fonatur y de la Procuraduría Agraria para que sean testigo de este acuerdo histórico de solución de una vieja demanda de los ejidatarios, del fin de un juicio agrario que lleva más de 20 años y un impulso turístico a Dzibilchaltún.

“La Procuraduría Agraria ya hizo la observación de que hay que terminar este asunto que lleva muchos años sin resolverse”, precisó el abogado Saucedo. “Conviene que aprueben el acuerdo, muchos ejidatarios ya fallecieron y no tuvieron esta oportunidad de recibir el pago de sus tierras y de beneficiar al pueblo”.

El Fonatur pagará

El comisariado ejidal informó que en reunión que sostuvieron en Ciudad de México con el director general de Fonatur (Rogelio Jiménez Pons) y la directora jurídica del INAH se les informó que Fonatur pagará por la expropiación de las 53 hectáreas que ocupa la zona arqueológica de Dzibilchaltún, pero el presidente López Obrador no quiere que el ejido se quede sin beneficio de la zona arqueológica y dio la orden para que Fonatur desarrolle un proyecto turístico similar a Uxmal.

Es decir, el proyecto pretende que Dzibichaltún no sólo sea una zona arqueológica, sino una zona turística por lo que tendría un estacionamiento formal con sus respectivos casilleros, un lobby de recibimiento de los turistas, espacios para camiones de las agencias de viajes y vehículos particulares, palapas, restaurantes, baños y palapas para la venta de artesanías y productos que elaboren los habitantes de Chablekal.

Un proyecto turístico para Dzibilchaltún

“Fonatur trae un buen proyecto para Dzibilchaltún, ese es el que se va a plasmar en el convenio general de la asamblea. Es importante que sepan que el proyecto que se va a leer en el acto de la asamblea, si no lo aprueban solo se quedará en proyecto y se viene abajo todo”, advirtió el comisariado.

“El INAH ofreció construir las palapas para que cualquiera vendedor de artesanías o aquel que elabore algo para los turistas pueda venderlo en el lugar. El director de Fonatur dijo que este proyecto tiene que terminar antes de que salga el presidente López Obrador, por lo que si lo aceptamos se hará rápido porque es orden del presidente. Si entra otro presidente con otras ideas, el proyecto se viene abajo seguiremos como estamos. El proyecto de Fonatur es que el gobierno pondrá todo el dinero de la infraestructura y nosotros vamos a dar la tierra”.

Los puntos de la asamblea

La convocatoria para la asamblea del Ejido de Chablekal está programada para el día 31, a las 10 de la mañana, en el local de Casa Ejidal. El orden del día será de 7 puntos, donde destacan la aprobación para que el comisariado ejidal firme el convenio general de colaboración con el INAH para la preservación de la zona arqueológica de Dzibilchaltún, aprobación del plano de las tierras del trámite de expropiación número DJ/CINDHY/19/2020, aprobación del avalúo emitido por el Indaabin por el trámite de expropiación, aprobación para que el actual comisariado ejidal lleve hasta el final el trámite de expropiación.

Para que la asamblea tenga validez debe asistir el 50% más uno del padrón ejidal en ese día, pero por la concurrida asistencia en la junta informativa de este domingo se da por descontado que alcanzarán y rebasarán ese porcentaje.