Dzoncauich deja de ser “Municipio de la Esperanza” y cierra sus parques

Dzoncauich dejó de ser el único “Municipio de la Esperanza” en Yucatán y, ante ello, cerró sus parques y demás espacios públicos, para prevenir la pandemia de Covid-19.

La Secretaría de Salud federal (SSA) identificó a los “Municipios de la Esperanza” como aquellos que no tienen casos de Covid-19 ni vecindad con municipios con enfermos de la pandemia y los autorizó a reanudar las actividades no esenciales a partir del lunes 18 de mayo. Sin embargo, el Ayuntamiento de Dzoncauich no lo hizo porque Yucatán está en plena fase de epidemia, es decir, de mayores contagios.

Solo cinco días le duró a Dzoncauich el título de único “Municipio de la Esperanza” de Yucatán, del lunes 18 al viernes 22, porque en ese período ni Dzoncauich ni sus vecinos colindantes, Temax y Tekal de Venegas, tuvieron enfermos de Covid-19.

Yucatán perdió su único “Municipio de la Esperanza” ayer sábado, cuando la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó del primer caso de Covid-19 en Temax.

Poco después de ese reporte, el Ayuntamiento de Dzoncauich compartió, en su cuenta de Facebook el aviso del gobierno de Temax sobre el primer caso confirmado de Covid-19.

Hoy domingo, la Comuna de Dzoncauich informó que “los lugares públicos están cerrados en tu totalidad, respetemos las medidas y les exhortamos a seguir las indicaciones que oportunamente se les hace llegar por medio de audios, publicaciones, etc. Todo debido a la contingencia del Covid-19, hagamos lo que está a nuestro alcance por nuestra salud y la de todos los pobladores de nuestro querido pueblo”.

En la base de “Datos Abiertos Covid-19 en México”, de la SSA, Dzoncauich está identificado como el municipio 31 de Yucatán; Tekal, como el 77 y Temax, como el 84.

El primer caso de Covid-19 en Temax

El primer caso de Covid-19 en Temax ya está registrado en esa base de datos: es un yucateco de 48 años de edad y sin enfermedades previas. Le comenzaron los síntomas de Covid-19 el domingo 17 de mayo y ese mismo día consultó en un hospital de la SSA, donde quedó como paciente ambulatorio, es decir, regresó a su casa, al ser un caso leve de la enfermedad.

Así, aunque la SSY dio a conocer apenas ayer sábado el primer caso de Covid-19 en Temax, en los hechos la pandemia llegó cerca de Dzoncauich días antes de la fecha autorizada para que los “Municipios de la Esperanza” reanuden actividades. Esto porque, según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas de la enfermedad se presentan hasta 14 días después del contagio, lo que significa que el enfermo de Temax se contagió a principios de mayo y el virus de la pandemia circula en el municipio desde entonces.

Dos casos de Covid-19 descartados en Temax

Según la misma base de datos, ya se descartó a dos vecinos de Temax como casos de Covid-19: una mujer de 53 años que el 7 de abril consultó en el IMSS y quedó como paciente ambulatorio y un varón de 70 años que el 6 de mayo acudió igual al IMSS y quedó hospitalizado.

Dzoncauich, con cinco casos descartados de Covid-19

El documento federal revela que Dzoncauich no tiene casos de la pandemia y que cinco vecinos ya fueron descartados como Covid-19: un varón de 64 años, sendas mujeres de 50, 37 y 36 años, los cuatro consultaron el 29 de abril en hospitales de la SSA, así como un niño de 2 años que el 4 de mayo consultó en un nosocomio de la SSA. Los cinco quedaron como pacientes ambulatorios, o sea, regresaron a sus casas.

Sobre Tekal de Venegas, en la base de datos no hay casos confirmados ni descartados ni sospechosos de la pandemia.— Flor de Lourdes Estrella Santana

