Edil: “A las pruebas me remito”

El de Sucilá dice que no se llevará “ni diez pesos”

SUCILÁ.— El alcalde saliente, Diego Lugo Interián, revira a sus acusadores en cuanto a que se realiza el saqueo de oficinas municipales y del DIF: “No tengo por qué llevarme ni 10 pesos”.

“A las pruebas me remito; no me voy a llevar ni 10 pesos, yo tengo lo propio”, dice Lugo Interián en un recorrido al que invitó al Diario en las instalaciones municipales, en respuesta a las acusaciones que se hicieron la semana pasada en su contra.

Al contrario, dice, “hasta un favor le estoy haciendo a la alcaldesa (electa, Gabriela de Jesús Pool Camelo) porque no le estamos dejando problemas”.

Del supuesto saqueo de que se le acusa, afirma que dio la orden a todos los departamentos para que revisen todo y lo que no sirve sea desechado para dar de baja: “No les voy a dejar basura”.

“Me gustaría que hubiera dos más como yo, que estén interesados en mover la economía; pero no importa, nos vamos tranquilos, sé que tienen sed de venganza, les meten polilla en la cabeza, pero me sé defender”, expresó el primer edil.

Cuando él ocupó el Palacio, recordó, “se estaba cayendo”, tanto los techos como las paredes, mismos que poco a poco se fueron reparando.— Wendy Ucán Chan