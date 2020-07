Edil de Motul: hay 63 muertes por Covid-19

Al subregistro le atribuye que se contagie la gente

El alcalde Roger Aguilar Arroyo afirmó que hay un subregistro de muertes por Covid-19 en Motul.

En su portal web, CNN en Español publicó anteanoche un vídeo de 107 segundos y el texto, firmado por Fernando del Rincón: “Roger Aguilar, alcalde de Motul, Yucatán, dice que en su municipio existen 13 muertes por Covid-19, aunque hay más de 50 fallecidos, también a causa del virus, que no se contabilizan. ‘Son personas que han tenido Covid-19, pero no se les hace la prueba porque mueren en sus casas’, puntualizó Aguilar”.

El edil indicó que como estas personas no son parte de la estadística de muertes, no se hace el protocolo de fallecimiento (por Covid-19); es decir, no las incineran, lo que ocasiona que sus deudos abran el ataúd y se despidan de los difuntos, generando más propagación del virus.

Aguilar Arroyo compartió anoche el vídeo de la entrevista que concedió a Fernando del Rincón y la grabación, de 20:57 minutos, tiene la leyenda “Se están muriendo en las puertas de los hospitales. Alcalde de Motul le envía un mensaje a (Andrés) López Obrador”.

Apenas el domingo, Aguilar Arroyo transmitió un vídeo de 6:36 minutos en la cuenta de la Comuna de Motul en Facebook para pedir al presidente López Obrador hacer hospitales en la zona henequenera de Motul, de lo contrario “nos va a llevar la chin... y no al rancho de usted (ubicado en Chiapas)”.

“Nos está llevando la fregada, urgen hospitales en la ciudad de Motul… esto es la política del momento… es lo que requiere nuestro país… requiere salud, necesita atención, necesita oxígeno necesitamos más ambulancias”, expresó.

Anteayer martes, según un boletín municipal, Aguilar Arroyo fue a las puertas del IMSS de Motul y constató que ya no está recibiendo pacientes ni surtiendo recetas de medicamentos.

Propuesta del edil

Luego, se indicó en el comunicado, el alcalde mostró su Centro de Convenciones y lo puso a disposición para habilitarlo como hospital provisional por el Covid-19.— F.E.S.