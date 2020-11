Edil de Valladolid fomenta la corrupción, opina gasolinero

Enrique Ayora quiere pactar “bajo la mesa”

MÉRIDA.— Al denunciar al alcalde de Valladolid, Enrique Ayora Sosa, de actos de corrupción al impedir la construcción de dos estaciones de Servicio, Jesús Abraham Motoya Melo, director de operaciones comerciales y jurídicas de la cadena de gasolineras FullGas, dice que los abusos del primer edil comenzaron en 2017, cuando fue director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en la administración de Alpha Tavera.

En ese año, FullGass y una empresa competidora a la que también le clausuraron una obra, presentaron amparos contra la clausura y ganaron el juicio.

FullGas tiene en proceso la construcción de dos estaciones de servicio en Valladolid, una a un costado del mercado y otra en el barrio de San Juan.

Por cuestiones empresariales, dice, FullGas no reanudó la construcción de su gasolinera de San Juan en ese año y por azares del destino Ayora Sosa se convirtió en el presidente municipal de Valladolid y reanudó sus ataques contra la empresa y su insistencia de obtener un beneficio personal.

“Por la crisis de la pandemia decidimos reanudar las obras en las dos gasolineras para reactivar la economía de la ciudad”, explicó en entrevista.

Aviso

“Le avisé al alcalde Ayora Sosa de que vamos a reactivar las obras para ayudar a la economía y al empleo y me dice que me entienda con el director jurídico y el director de obras públicas. Le recordé que ya nos clausuró como director, que ganamos un amparo y como cumplimos con los requisitos y permisos vamos a reactivar las obras la semana pasada.

“Arbitrariamente el martes pasado llegó el director de Desarrollo Urbano, de nombre Iván (Pineda Alcocer), y sin ninguna orden de visita ni inspección clausuró la obra y nos dejó una notificación. Esto nos obligó a tramitar un nuevo amparo, pero el juicio tarda y como hay un trasfondo e interés personal del presidente municipal decidí denunciar sus abusos y fomento a la corrupción”.

“Yo no hice caso de que me entendiera con su director de desarrollo urbano y me mandó al abogado Euberto Díaz, asesor jurídico del Ayuntamiento de Valladolid y me dice: ‘entiendo tu postura jurídica, pero no es jurídico, tiene otras aristas. Necesitas pactar con el alcalde, habla con él para evitar problemas. Los de la competencia ya empezaron la obra sin problemas. Hablé con el alcalde a raíz de la clausura y aquel me dijo que entiende la situación y la clausura, pero el caso va más allá del tema jurídico… tenemos que llegar a un acuerdo”.

“¿Acuerdo para qué?, le respondí. Ya tengo una sentencia federal y tú la cumpliste”.

Busca “acuerdo”

“Como justificación de un arreglo, el alcalde Ayora Sosa argumentó que él se va a aventar la bolita y el paquete por la construcción de las gasolineras y al menos deben llegar a un acuerdo e insistió en sus sugerencias.

“Yo no tengo que ir a verte ni llegar a un acuerdo. Hay un tema legal porque ya gané un amparo, pero Ayora Sosa me dijo que mirara a los de la competencia que ya se arreglaron con él y que mientras no nos entendamos no se va a construir”, argumentó el presidente municipal.

“A mi empresa sí la está perjudicando, él quiere llegar a un arreglo, busca un ‘moche’ o algo por el estilo. Ya me dejaron ver que ellos ya llegaron a un acuerdo con la otra gasolinera a pesar de que nuestros expedientes son espejos, son idénticos. Ellos ya empezaron a construir y yo no, pero no me voy a prestar a actos de corrupción y el pago de moches. Es una injusticia lo que está haciendo, un capricho de una autoridad que no tiene interés social, sino particular”.

El empresario dijo que denuncia esta arbitrariedad públicamente para que otras empresas que desean invertir o quieren ayudar a la reactivación económica estén alertas de que en Valladolid persiste el cobro de moches, la petición de dádivas, las amenazas y el abuso de poder político.

Acusación

“Acuso al abogado y al alcalde de que esto no es un asunto de legalidad, sino de interés particular de llegar a un acuerdo bajo la mesa, a lo cual no nos vamos a prestar, menos en esta situación de crisis económica”, reiteró.

La otra gasolinera FullGas que está cerca del mercado municipal no la clausuraron, pero el alcalde Ayora Sosa mandó a la Policía Municipal a realizar un desalojo violento, detención arbitraria y encarcelamiento de los abogados de la empresa David Puga y Carlos Arceo, de tres albañiles y un operador de una maquinaria pesada.

El alcalde argumentó que el dueño del terreno donde construyen denunció que invadieron el predio, pero es mentira porque tiene un contrato de arrendamiento con él y está inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

Como la detención fue arbitraria, sin orden de aprehensión ni juicio de por medio e incomunicaron a los detenidos, tramitó un amparo para que los liberaran y un actuario federal tuvo que ir al Ayuntamiento para notificar la concesión de la justicia federal para que los liberaran previo pago de las multas que les impuso la autoridad municipal.

“El alcalde usó todo el poder de la policía para llevarlos a la cárcel y mantiene en custodia el predio donde vamos a construir la gasolinera, pero como no hay arreglo bajo la mesa lo impide mediante arbitrariedades”, señaló Jesús Montoya.

Queja en la Codhey

“Metí una queja ante la Comisión de Derechos Humanos estatal por la detención de los trabajadores y la actuación de la Policía Municipal. Estoy preparando con mis abogados una denuncia por abuso de autoridad de parte del alcalde y una denuncia de corrupción por la presunción de que nos clausura las obras para llegar a un arreglo debajo de la mesa. A todas luces se ve un interés personal y que busca un beneficio particular”.

Dijo que las denuncias las interpondrá en la Fiscalía General del Estado, en la Vicefiscalía de Combate a la Corrupción y el Sistema Anticorrupción, pero no descarta que también denuncien al alcalde ante el Congreso del Estado para que lo desafueren.— Joaquín Chan Caamal