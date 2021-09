Edil de Valladolid ya donó el primer sueldo que cobró

VALLADOLID.— Los mismos salarios que cobraron el alcalde, el síndico, el secretario de la Comuna y regidores son los que se estarán pagando en la actual administración, pues según se informó no hay variación de ningún tipo, con la diferencia que ahora no se les está haciendo descuentos para cubrir los costos de algún plan social, ya que eso ya empezó a ser cubierto con el sueldo del alcalde, Alfredo Fernández Arceo quien ya donó los primeros $31,500 que cobró.

En la pasada administración, a propuesta del ex alcalde Enrique Ayora Sosa, se determinó que le descontarían a él 15% de su sueldo y el diez por ciento a los regidores, recursos que posteriormente se aplicaron en el financiamiento de varios proyectos sociales que eran entregados cada mes, tanto en la cabecera como en las comisarías, el cual incluyó la compra de diversos aparatos para apoyar a la gente necesitada.

Ahora el nuevo alcalde Alfredo Fernández Arceo, quien desde su campaña ofreció que su sueldo lo donaría para cubrir los costos de aparatos para apoyar a gente con capacidades diferentes, lo cumplió en la primera quincena de su administración, de tal modo que los $31,500 de su sueldo neto lo usó para la compra de 10 sillas de ruedas, 20 bastones, 10 pares de muletas y un número igual de “burritos”.

Recordó que en las dos pasadas jornadas de los “Martes Ciudadano”, la gente se le acercó para solicitarle el apoyo, de modo que ahora, con su primer sueldo ya compró los implementos y en los próximos días los estará entregando en la casa de cada quien lo pidió.

El alcalde, en un principio no quería dar a conocer su sueldo, pues comentó “a título personal, no me gusta manejar cantidades de dinero”, incluso en el caso de la síndica, el secretario de la Comuna y los regidores tampoco quiso mencionar los montos, pero aseguró que son datos públicos que se pueden obtener a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, luego rectificó y dijo que su sueldo neto es de $63,000 mensuales, es decir obtiene $31,500 a la quincena, cantidad que es la misma que cobraba el ex alcalde Enrique Ayora Sosa, incluso dijo que no hubo ningún tipo de modificación a los salarios de los regidores.

Cabe mencionar que de acuerdo con datos que se obtuvieron en su momento, el salario del ex alcalde Enrique Ayora Sosa era de aproximadamente $73,000 mensuales, pero al hacerle el descuento de los impuestos sobre la renta quedaban $63,000, al parecer volvía a recuperar los impuestos porque según se ha dado a conocer no se le pagaba al Sistema de Administración tributaria (SAT), de modo que todo el movimiento se hacía en la tesorería.

La ex sindica, en su momento, dijo que su sueldo promedio era de era de $65,000 mensuales, el del secretario de alrededor de $57,000, mientras que la de los otros regidores era de $25,000, de modo que existe una diferencia enorme entre los tres primeros y los últimos— Juan Antonio Osorio Osorno

DiariodeYucatan