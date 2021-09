Edil rechaza bono de $120 mil en Valladolid

Considera que hay necesidades más apremiantes

VALLADOLID.— La hasta ayer regidora Rebeca Aldana Manzo devolvió $120,000 que le depositaron como un bono del trienio que les pagaron a todos los ex regidores como una compensación por las funciones que desempeñaron durante la administración municipal que concluyó.

Hace unos 15 días publicamos que el ahora ex alcalde Enrique Ayora Sosa dispuso pagar un bono de alrededor de $120,000 a todos los regidores, incluso se averiguó en ese entonces que también les pagarían un bono a directores, de cuyos montos no se especificó.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de cantidades, solo se habla que el lunes recibieron su liquidación como funcionarios de confianza.

Rebeca Aldana Manzo, comentó que de acuerdo con la información que tiene, todos aceptaron el bono, a excepción de ella, pues consideró que no es justo ni justificado el monto que recibieron de sobresueldo, tomando en cuenta que el municipio tiene muchas necesidades en las que bien se pudo invertir el dinero.

Comentó que a título personal quiere ver de frente a la sociedad y que no le reclamen nada, por tal motivo decidió no aceptar el dinero, por lo que solicitó a la ex hoy tesorera Patricia Centeno Mena el número de cuenta, el cual se le proporcionó e hizo la devolución a través del banco.

Sin preguntas

Explicó que no le preguntaron ni le hicieron algún comentario del motivo de la devolución, simplemente se le dio el número de cuenta e hizo la operación, además que la ley exige que los recursos públicos deben ser para aplicar en un bien común, por lo tanto consideró que al aceptarlo estaría incurriendo en la violación de la misma, y ella no estaba dispuesta a hacerlo, ya que quiere estar en paz y tranquila con ella misma.

En caso que todos hayan recibido la misma cantidad, el municipio habría erogado $1.320,000 de las finanzas públicas, pero se cree que el hoy ex primer edil habría recibido más de lo que se informa, aunque la cantidad solo él y la tesorera lo sabrían.— Juan Antonio Osorio Osorno