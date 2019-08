Efectos de la 4T llegan a Valladolid: cierran cuatro estancias infantiles

VALLADOLID.- Cuatro de las siete estancias infantiles que se abrieron en esta ciudad; durante el gobierno de Felipe Calderón, ya fueron cerrados. Además; un Cendi (perteneciente al Issstey, del gobierno estatal) cerró sus puertas al terminar el ciclo escolar pasado; afectando a más de 200 madres de familia que tenían a sus hijos en esos lugares.

Como se ha informado, el actual gobierno federal retiró el subsidio a las estancias infantiles y creó el plan de pago de becas para las amas de casa. El dinero serviría para que les paguen a los abuelos (o familiares) por el cuidado de los niños.

Sin embargo, algunas estancias infantiles estuvieron resistiendo, debido a que los padres de familia se encargaban de pagar diversas cuotas para se siga cuidando a sus hijos en las guarderías. No obstante, quienes empezaron a recibir las becas dejaron de llevar a los pequeños a estos centros.

Ahora solo tres siguen funcionando; pero son los padres de familia quienes lo subsidian pagando alrededor de $800 mensuales por el cuidado de sus hijos.

Aspectos del edificio del Cendi No.5 que ahora alberga una estancia infantil privada. Foto de Megamedia

Además; el ciclo pasado cerró sus puertas el Cendi No.5 que pertenecía el Issstey, cuyo edificio (ubicado en la calle 35); ahora lo renta una estancia de carácter privado.

Reportan fallas en el programa

Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano, dijo tener reportes de que algunas las madres utilizan el dinero de las becas del gobierno federal para pagar deudas; sobre todo en tiendas departamentales de la ciudad.

Consideró que el programa no está funcionando adecuadamente, debido a que no existe ningún orden ni control. A su juicio, se está tirando mucho dinero de manera populista y no se está beneficiando a la gente para lo cual está destinado.

Comentó que las estancias; ante la falta de recursos para subsistir, decidieron cerrar sus puertas, lo que está afectando seriamente a las madres de familia trabajadoras.