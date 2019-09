Ejes en pro de la Salud

AMLO garantiza la conclusión del hospital de Ticul

OXKUTZCAB.— En su tercera gira oficial en el Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó ayer por la mañana una visita al hospital IMSS-Bienestar de esta ciudad para conocer sus necesidades y anunció cuatro acciones para mejorar los servicios de salud a favor de los habitantes del país.

En su mensaje, Andrés Manuel López Obrador destacó que se mejorará el programa IMSS-Bienestar y todo el sistema de salud pública.

“Vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud, como vamos a garantizar el derecho del pueblo a la educación. La salud y la educación no son privilegios, son derechos de nuestro pueblo”. apuntó.

El Presidente estuvo acompañado del gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal; el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; Zoé Robledo, director general del IMSS-Bienestar; Gisela Lara Saldaña, titular del programa IMSS-Bienestar, y Raúl Romero Chel, alcalde de Oxkutzcab, entre otras autoridades.

“Ya no se va privatizar nada, eso se acabó. ¿Cuál fue el distintivo de estos últimos 36 años de política llamada neoliberal?: La privatización, el entregar bienes del pueblo de la nación a particulares. Quedó demostrado que esa política en vez de beneficiar al pueblo, lo perjudicó, empobreció a los mexicanos”, sostuvo.

“El que tenga para pagar un médico privado, para ir a una clínica privada, está en su derecho, como también el que tiene para pagar colegiaturas y que sus hijos puedan estudiar en escuelas privadas. Pero el gobierno está obligado a garantizar tanto la educación como la salud pública, gratuita y de calidad para todos.

Ejes principales

“Son cuatro acciones que van a mejorar y se van a atender de manera especial. Primero, que no falten los medicamentos, que podamos garantizar el abasto y su distribución, no solo en los hospitales, sino también en las unidades médicas y centros de salud.

“Los medicamentos se deben entregar hasta en las comunidades más apartadas, así como se distribuyen los refrescos y las sabritas en esos lugares, así vamos a distribuir los medicamentos. ¡Me canso ganso!, y que sean todos los medicamentos.

“Nos fuimos acostumbrando al llamado cuadro básico que ni siquiera es básico, y hay una discriminación en el acceso a esos medicamentos (…)”.

Personal médico

“Lo segundo, que no falten enfermeras y médicos, que la plantilla esté completa. No es que no haya plazas, hay vacantes, pero no hay especialistas porque también estos corruptos neoliberales causaron mucho daño con su política de querer privatizar la educación, limitaban la entrada de los que querían estudiar medicina, y rechazaban a los jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando no era cierto, no había espacio ni presupuesto.

“Ahora estamos pagando las consecuencias porque no tenemos los médicos y especialistas que requiere el país, pero ese problema lo vamos a resolver. Vamos a hacer una convocatoria porque hay médicos que quieren apoyar en la transformación”, señaló.

“Hay algunos que ya están retirados, jubilados pero que tienen todavía mucha fortaleza física y experiencia y quieren apoyar, y se les va a convocar para que establezcamos convenios especiales, sigan recibiendo sus apoyos más compensaciones y tengamos todos los médicos que necesitamos en el sector salud.

“Ya se planteó a la Secretaría de Salud que se tendrá que hacer un diagnóstico para saber cuántos médicos nos faltan y lo que tenemos qué contratar de médicos en general, enfermeras y especialistas, y cuando ya sepamos vamos a lanzar la convocatoria.

“En una mañanera (conferencia) que hacemos todos los días vamos a presentar el plan y vamos a convocar a todos los que quieran participar en el programa, cuando menos que nos ayuden en este sexenio para que podamos mejorar la salud.

“También con tabuladores diferenciados, lo que ya se anunció, de que el que trabaje en Oxkutzcab ganará más que el que trabaja en Mérida, Cancún o Ciudad de México. Me preocupa mucho que de los tres hospitales visitados de Yucatán no haya pediatras, tenemos que resolverlo”, señaló López Obrador.

“Esta mal el sistema educativo, pero está peor el sistema de salud. Por eso tenemos que resolver, primero que no falten las medicinas y segundo que no falten los médicos”, puntualizó.

“Lo vamos a cumplir”…

“Lo tercero, es mejorar la infraestructura. Por ejemplo, lo de Ticul, que dejaron a medias el hospital y aprovecho para aclarar que tenemos el compromiso y lo vamos a cumplir de que ese hospital se va a terminar.

“Esta empresa que tiene esa denuncia contra el gobierno del Estado se está excediendo, tiene tres hospitales así en el país, a medias, y son muy buenos para demandar, pero nada más les recuerdo que ya no es el mismo gobierno y no hay más corrupción, entonces el dinero del presupuesto, del pueblo, es sagrado, que no se estén confiando porque están queriendo cobrar por daños cuando ellos fueron los que dejaron en abandono el hospital y quieren que les paguen 150 millones de pesos.

“Hay que ponerse de acuerdo para que se reinicie la obra en Ticul y se tenga ese hospital que va a servir también para dar servicio a toda esta región.

Beneficio total

“El punto cuatro es que vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud, no sólo del IMSS-Bienestar, a todos. Son más de 80 mil que trabajan como eventuales y llevan muchos años así con contratos y vamos a comenzar con los que tienen más antigüedad. Vamos a empezar con 6,000, de 10 años hacia adelante, los que tengan más antigüedad y antes que termine el gobierno, tendremos basificados a todos los trabajadores de la salud. Vamos a incrementar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos.

“(…) Los trabajadores de México vamos a lograr el renacimiento de nuestro país, vamos a sacar adelante a México, entre todos.

“Aquí en Oxkutzcab les digo que tengan confianza, yo no voy a fallarles, imagínense cuantos años de lucha para llegar a la presidencia y hacer lo mismo que hacían los anteriores. Nosotros no luchamos por cargos, luchamos por ideales, principios, lo que queremos es hacer historia, la cuarta transformación de la vida pública de México”.

López Obrador destacó también los avances de los programas de su gobierno, la entrega de becas a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes trabajadores, gente del campo, y también habló de las acciones que se realizan en el combate a la corrupción”.— HÉRBERT NELSON BACAB POOT

De un vistazo

Contra empresas

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra tres empresas que vendían el 70% de todos los medicamentos al gobierno, “y que ni siquiera producían los medicamentos, eran distribuidoras con influencias, agarraderas, vinculadas a los poderosos”.

“Quisieron boicotear”

“Eso se terminó, pero siguen queriendo jugar a las vencidas, diciendo que nos vamos a quedar sin medicinas, ahora quisieron boicotear, no entregando y vendiendo las medicinas que se necesitan para curar a los niños de cáncer y pensaban que nos iban a doblegar.

Abasto

“Ya se compró la medicina en Francia y ya llegó; el gobierno no se va dejar chantajear por nadie, se acabó la corrupción”, destacó el mandatario durante su mensaje en Oxkutzcab.