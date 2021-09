Ejidatarios acusan a la Procuraduría Agraria y Fonatur

Piden datos claros

CACALCHÉN.— Un grupo de ejidatarios de este municipio se reunió previo a la asamblea ejidal que se llevará al cabo este domingo 26 en un local social.

Los ejidatarios acusan a la Procuraduría Agraria y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de ocultar las medidas de la superficie que se afectará para el proyecto del Tren Maya.

El ejidatario José Reynaldo Vargas Moguel explicó que desde hace meses solicitaron el apoyo de la Procuraduría Agraria debido a los problemas ejidales.

Sin embargo, afirma que la visitadora agraria, Diana Yareni Uscanga Pérez, trabaja de acuerdo con los intereses del comisario ejidal, Rufino López Pech.

“Desde el 23 agosto se hicieron acuerdos con ella y hasta ahora no hay información de la afectación que sufrirá el ejido por el Tren Maya, no se ha entregado la copia del cambio de destino de tierras realizadas en el ejido de Cacalchén este año y no hay asesorías para el procedimiento de la remoción del comisario ejidal, entre otros acuerdos”, destacó Vargas Moguel.

Agregó que desconocen dónde quedaron los recursos económicos que una constructora le entregó al ejido.

Según el ejidatario, el comisionario recibió los siguientes pagos:

El servicio de un topógrafo costó 12,000 pesos, $22,500 por el pago de reparación de un muro y $100,000 de la renta de 10 meses de las tierras del ejido. “Todo el dinero se le quedó al comisario ejidal y su directiva”, señaló el ejidatario Paulino Canché.

El domingo se realizó la primera convocatoria para efectuar la asamblea ejidal y se brinde información de la cantidad de indemnización que se pagará al ejido, pero al no cumplir con el quórum requerido de ejidatarios, la segunda convocatoria será este domingo.— josé pech ku