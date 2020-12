Ejidatarios contra asesor

Denuncian que en Tanyá vende tierras a franceses

MOTUL.— El único que hace intromisión en los ejidos es Julio Balam Escamilla, conocido acaparador de tierras que vende a los franceses, dueños de la hacienda Santa Teresa, señalaron parcelarios de la comisaría de Tanyá. Antes publicamos que en representación del ejido de Tanyá, Julio César Balam Escamilla, asesor del ejido de Motul, emplazó a la Procuraduría Agraria (PA) a que el lunes o martes convoque a la asamblea para elegir al nuevo comisario de Tanyá o, de lo contrario, hoy los ejidatarios de varios núcleos agrarios protestarían en la PA y el Palacio Municipal.

Balam Escamilla, aspirante a alcalde, realizó una rueda de prensa en la Casa Ejidal de la calle 28 entre 27 y 29 de esta ciudad.

Asistieron unos 70 ejidatarios de Tanyá para respaldar a Moisés May y Canul, candidato a comisario de esa comunidad.

Juan Manuel May Balam, ejidatario de Tanyá, denunció que Balam Escamilla es el que se entromete en los ejidos del municipio para vender tierras a los franceses, como hizo con las de Santa Teresa, a quienes al final despojaron de sus casas.

“El interés que tiene con el ejido de Tanyá es porque las tierras de la comunidad colindan con las de Santa Teresa que pertenece a los franceses y su objetivo es manipular las elecciones para favorecer a Moisés May y Canul para que vendan”, manifestó el ejidatario.

“Es tal su interés que está comprando las conciencias de los ejidatarios con cervezas y despensas que están repartiendo, a fin de que el día de las elecciones voten por la persona que está imponiendo”, agregó.

Señaló que Balam Escamilla es ejidatario de Kancabchén Rancho, al ser asesor del ejido de Motul, se apropió de mala manera de los derechos ejidales de una persona de la tercera edad para también pasar a formar parte de los motuleños.

“Esta persona es la única que se entromete en los ejidos del municipio para tener comisarios que pueda manipular a sus intereses, como ahora que quiere ir a protestar contra la Procuraduría Agraria”, apuntó.

Aclaró que al alcalde Roger Aguilar Arroyo se le pidió el apoyo de policías municipales porque no había garantías para la elección ejidal, además que por el Covid-19 no se puede tener aglomeraciones.— MAURICIO CAN TEC