Ejidatarios definirán hoy el monto que recibirán por el Tren Maya

Se avecina lío por posturas opuestas de dos grupos

IZAMAL.— hoy domingo se llevará al cabo la asamblea ejidal para definir el monto que los ejidatarios recibirán por la enajenación de 15 hectáreas de terreno para el trazo del proyecto del tren maya, en una asamblea que dará inicio en un local social a las 10 de la mañana en la calle 32 entre 37 y 39 donde solo podrán ingresar los ejidatarios y no se permitirá la entrada a los medios de comunicación.

Como se ha estado observando, el ejido está dividido en dos grupos: uno que comanda el comisario ejidal, José William May Gorocica y otro por José Elías Canché Pisté.

El primero es acusado por el segundo de hacer tratos con Fonatur para una indemnización a bajo costo a cambio de que el comisario reciba una cantidad “bajo el agua” como compensación.

El comisario ejidal May Gorocica y su grupo han estado realizando desde días atrás reuniones en las que se han repartido tacos de cochinita y refrescos, presumiblemente con recursos que envía Fonatur, para convencer a los ejidatarios de apoyar la propuesta que este domingo haga el grupo del comisario ejidal.

Por su parte el líder de campesinos Canché Pisté, ha estado realizando reuniones en su hogar ubicado frente al campo de futbol de Yaxché, indicando a sus seguidores que hay que exigir una indemnización justa, no la que quiera el grupo ejidal.

De acuerdo con fuentes confiables, el alcalde Warnel May Escobar se reunió hace dos días atrás con José William May Gorocica, Jorge Lugo Santamaría, Carlos Ojeda Torres, estos dos últimos ex comisarios ejidales, en donde de acuerdo a personal cercano al alcalde izamaleño, éste se comprometió a que se resguarde el orden por medio de la Policía Municipal hoy domingo y “cerrar el paso al grupo de Canché Pisté”.

May Gorocica está acusado de venta de terrenos ejidales, Lugo Santamaría de igual forma en su paso como líder del ejido fue señalado por numerosas anomalías como venta de tierras a gente foránea entre otros señalamientos.

Carlos Ojeda es conocido especulador de tierras, además de ser señalado de venta de terrenos al igual que sus compañeros del ejido.

El pasado jueves 9 se emitió la primera convocatoria para decidir el costo de la indemnización, pero no se llevó al cabo por falta de quórum, además que no se permitió que ejidatarios seguidores de Canché Pisté ingresaran al lugar que estaba custodiado por policías municipales en la entrada de conocido local de eventos.— José Candelario Pech Ku DiariodeYucatan