El 2020 fue un año marcado por la violencia en Progreso

Muerte atribuida a policías aún no es esclarecida

PROGRESO.– En este puerto el recién concluido 2020 estuvo marcado por la violencia: se cometieron tres asesinatos, uno presuntamente cometido por policías estatales en pleno carnaval cuando detuvieron a un pacotillero y después lo presentaron muerto.

Otro hecho violento ocurrido en medio de la pandemia fue cuando mataron salvajemente a un agente municipal que estaba de guardia en una caseta de la policía local y en las últimas horas del año durante un pleito al calor de las bebidas alcohólicas mataron a cuchilladas a un vecino de la comisaría de Flamboyanes.

También un uniformado perdió la vida el último día de 2020 al derrapar con su moto cuando llegaba a su natal de Chuburná Puerto. Entre los funestos sucesos del año pasado incluyen la muerte de un huachicolero que falleció cuando ordeñaban una tubería de la calle 84 donde pasa el oleoducto de Pemex.

La sonada detención y asesinato del pacotillero Gaspar Avelino Sulub Cimé de manos de policías estatales cometido el lunes 24 de febrero en pleno carnaval porteño, sacudió a los habitantes del puerto, pues luego al detenido lo presentaron muerto, fue presuntamente golpeado por los uniformados, tardaron en entregar el cuerpo a los familiares quienes realizaron protestas y manifestaciones frente el palacio municipal y entrada a las instalaciones del puerto de altura.

Una autopsia efectuada por un médico forense particular contratado por los familiares de Gaspar Sulub arrojó que fue torturado y falleció asfixiado. A la fecha no se ha esclarecido ese crimen a pesar de las peticiones de justicia de las dos hijas del pacotillero, hasta donde ellas saben, no hay detenidos.

Luego, el 10 de junio, en medio del confinamiento obligado por la pandemia del Covid-19, mataron al policía municipal Luis Manuel Pacheco Chuc, de 36 años de edad, vecino de Hunucmá. El uniformado se encontraba solo en la caseta de vigilancia ubicada en la calle 37 con 112 de la colonia Vicente Guerrero ubicado en el poniente de la ciudad.

Al uniformado lo atacaron a las tres de la madrugada con un cuchillo y lo degollaron, logró salir de la caseta caminó el otro extremo de la calle y cayó muerto desangrando. Detuvieron a dos personas, pero luego los liberaron porque no estaban involucradas en el crimen que hasta la fecha no ha sido esclarecido.

El miércoles 30 de diciembre en un pleito al calor de las bebidas alcohólicas dos sujetos se liaron a golpes con armas blancas, el rijoso que recibió leve herida, reaccionó y le asestó certera puñalada a su rival Fernando Ramos Zambrano, de 48 años de edad, quien murió desangrado en una de las calles de la comisaría de Flamboyanes.

Al día siguiente, el 31 de diciembre a la 1:30 de la madrugada en la entrada de la comisaría de Chuburná derrapó con su motocicleta el policía municipal Gabriel Caamal Tzab, de 28 años de edad, quien por los golpes recibidos murió tres horas más tarde en una clínica de Mérida a donde lo trasladaron para que reciba atención especializada.

Otra muerte como consecuencia de la ilícita actividad de robo de combustible, fue de un huachicolero que murió en un túnel de la zanja que excavaron de un predio a la calle 84 entre 29 y 31 en el centro de la ciudad donde pasa el oleoducto.

La toma clandestina fue detectada el sábado 26 de septiembre en un predio de la calle 84 entre 29 y 31, pero tres días después cuando abrieron la zanja hallaron un cadáver de un presunto huachicolero. Las personas que ocuparon el predio entre ellos una mujer, desaparecieron y tampoco se esclareció ese caso.— GABINO TZEC VALLE