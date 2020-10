El 45% de los yucatecos padece obesidad: no les protegería la vacuna contra el Covid-19

Un panorama desalentador pintan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la revista Nature para Yucatán: el 45% de los yucatecos adultos padece obesidad y no les protegería la vacuna contra el Covid-19.

“La obesidad se correlaciona con una respuesta inmune debilitada al COVID-19. Y las vacunas para un puñado de otras afecciones a menudo no funcionan tan bien en personas obesas, lo que sugiere que una inyección de COVID-19 podría no brindar tanta protección como quisieran los investigadores”, dice Nature en su artículo “Cómo la obesidad podría crear problemas para una vacuna COVID”.

El testimonio de Jesús Ojino Sosa-García, trabajador del Hospital Médica Sur en la Ciudad de México, respalda que las personas con obesidad suelen presentar cuadros graves de Covid-19. Él le dijo a Nature que eran obesas 16 de las 32 personas con Covid-19 ingresadas antes del 3 de mayo en la unidad de cuidados intensivos de esa clínica.

Nature alerta que la investigación que realizó epidemióloga Lin Xu de la Universidad Sun Yat-Sen en Guangzhou, China, y otros estudios hechos en el mundo llegaron a la misma conclusión: “las personas obesas tienen más probabilidades de morir por COVID-19 que las personas con peso normal, incluso cuando se tienen en cuenta factores como la diabetes y la hipertensión”.

La obesidad y el Covid-19

Las posibles explicaciones a la correlación hallada entre la obesidad y un cuadro grave y hasta mortal de Covid-19, son las siguientes, de acuerdo con Nature:

Las personas con mayor masa corporal son más difíciles de cuidar. Por ejemplo, puede ser un desafío colocar un tubo en sus vías respiratorias al conectarlos a un ventilador. Además, pueden tener una capacidad pulmonar reducida. El tejido adiposo tiene altos niveles del receptor ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2) que el SARS-CoV-2 usa para ingresar a las células del cuerpo humano. O sea, a mayor grasa más puertas de entrada para el virus del Covid-19. La obesidad puede causar inflamación crónica de bajo grado, que se cree que contribuye a un mayor riesgo de enfermedades como diabetes y enfermedades cardíacas. Como resultado, las personas obesas pueden tener niveles más altos de una variedad de proteínas que regulan la inmunidad, incluidas las citocinas.

Las personas obesas con Covid-19 pueden tener “tormenta de citocinas” y durar más días enfermas

Las respuestas inmunes desatadas por las citocinas pueden dañar el tejido sano en algunos casos de COVID-19 grave, dice al respecto Milena Sokolowska, quien estudia inmunología y enfermedades respiratorias en la Universidad de Zurich en Suiza, citada por Nature.

La evidencia preliminar sugiere que las infecciones por SARS-CoV-2 persisten durante unos cinco días más en las personas obesas que en las delgadas, dice por su parte el endocrinólogo Daniel Drucker del Hospital Mount Sinai en Toronto, Canadá, también citado por Nature.

La obesidad y la vacuna contra el Covid-19

Donna Ryan, quien ha estudiado la obesidad en el Centro de Investigación Biomédica Pennington en Baton Rouge, Louisiana, a su vez señala los estudios de vacunas contra la influenza, la hepatitis B y la rabia, que han mostrado respuestas reducidas en las personas obesas en comparación con las delgadas.

“Con la influenza, estamos viendo que la vacunación no funciona bien en las personas obesas. Todavía no tenemos los datos sobre el coronavirus”, indica por su lado la epidemióloga Lin Xu.

No obstante, Dona Ryan piensa que es posible que la vacuna contra el Covid-19 sí funcione en las personas obesas, aunque tal vez necesiten varias dosis para ello: “Tal vez tres inyecciones en lugar de dos, tal vez una dosis mayor; no deberíamos simplemente levantar las manos y decir que no va a funcionar”.

La obesidad, diabetes e hipertensión en los yucatecos

El Inegi, a su vez, presenta, en su Visualizador Analítico para el Covid-19, las siguientes cifras nada alentadoras sobre el estado de salud de los habitantes de Yucatán

45 de cada 100 habitantes de 20 o más años de edad padecen de obesidad .

de cada 100 habitantes de o más años de edad padecen de . 34 de cada 100 yucatecos de 60 años o más son obesos . O sean tienen doble riesgo de complicaciones si se contagian de Covid-19: la edad y la obesidad.

de cada 100 yucatecos de años o más son . O sean tienen doble riesgo de complicaciones si se contagian de Covid-19: la edad y la obesidad. 12 de cada 100 habitantes de 20 años o más tienen diagnóstico previo de obesidad e hipertensión .

de cada 100 habitantes de años o más tienen diagnóstico previo de . 14 de cada 100 residentes de 60 años o más tienen diagnóstico previo de obesidad e hipertensión . Es decir, tienen tres factores de alto riesgo.

de cada 100 residentes de años o más tienen diagnóstico previo de . Es decir, tienen tres factores de alto riesgo. Cinco de cada 100 habitantes de 20 años o más tienen sobrepeso u obesidad y diagnóstico previo de diabetes e hipertensión.

La cifras duras evidencian que desde la segunda década de vida, muchos yucatecos ya presenten obesidad, diabetes e hipertensión, las comorbilidades que ocupan los tres primeros lugares entre las personas que han fallecido por Covid-19 en Yucatán desde marzo.

La obesidad y el Covid-19 en Yucatán

Según la base de “Datos Abiertos Covid-19 en México”, de la Secretaría de Salud federal (SSA), las personas que han muerto por el Covid-19 en Yucatán padecían las siguientes enfermedades, ordenadas de mayor a menor porcentaje de fallecidos:

Hipertensión. Diabetes Obesidad. Otra complicación. Enfermedad renal crónica. Enfermedad cardiovascular. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Asma. Tabaquismo. Inmunosupresión (VIH, sida, cáncer u otra).

De acuerdo con la Encuesta Intercesal que el Inegi realizó en 2015, Yucatán tiene 2.097,175 habitantes. Del total, 2,446 personas ya murieron de Covid-19, según informó ayer la Secretaría de Salud de Yucatán.

Esta cifra roja no incluye a los habitantes de Yucatán que murieron de Covid-19 y que nunca fueron a consultar cuando presentaron síntomas de la enfermedad.— Flor de Lourdes Estrella

Te puede interesar: