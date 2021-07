El 80% de los muertos por Covid durante julio en Yucatán, sin vacuna

MÉRIDA.- La mayoría de los contagiados y fallecidos por Covid-19 durante julio de 2021 son personas que no se vacunaron, advierte la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

En contraste, los indicadores muestran que con la vacunación se ha logrado reducir la enfermedad grave, en particular en las personas adultas mayores, según un comunicado de prensa.

Con cifras registradas en las primeras dos semanas de julio de 2021, se observa que, de 3,638 casos positivos, el 85% de ellos, es decir 3,092, no contaban con vacunas y de las 234 defunciones registradas en el mismo periodo, el 80%, es decir 187 casos, tampoco fueron vacunados.

Hasta donde se tiene registro, el 20% de los casos fallecidos restantes correspondía principalmente a personas con un esquema de vacunación incompleto o que no habían desarrollado inmunidad. "Por lo que es relevante recordar que la administración de la vacuna no significa que las personas no adquirirán el virus y en caso de suceder así, también podrían contagiarlo, ya que la vacunación contribuye a evitar que la enfermedad se desarrolle de forma grave", detalla el boletín.

Julio 2020 Vs. Julio 2021

Si los números de contagiados y fallecidos en las dos primeras semanas de julio de este año se comparan con el mismo período del año anterior, cuando aún no se comenzaba a vacunar a los yucatecos, también se muestra una reducción de contagios y muertes.

Según cifras del Gobierno del Estado, en las dos primeras semanas de julio de 2021 se registraron 3,638 contagios y 234 defunciones, mientras que en las dos semanas de julio de 2020 hubo 2,220 positivos y 210 fallecimientos. Esto indica que la tasa de letalidad se redujo en un 32%, comparando periodos similares.

Cabe mencionar que entre el 15 de julio y el 18 de agosto de 2020 hubo ocho días en que se registraron 35 muertes por día. En ese mismo periodo hubo una jornada de 260 contagios, número que ya fue rebasado este año. El 25 de junio pasado se superaron los 300 casos por jornada en el Estado.

Menos hospitalizados

En el caso de los pacientes que requieren hospitalización, el promedio ha disminuido en un - 58% respecto a su máximo histórico el 27 de julio de 2020. El mayor porcentaje de disminución en hospitalizaciones se encuentra en los grupos de personas de 50 a 59 años y 60 años y más, disminuyendo un -77% y -73% respectivamente, informó el Gobierno del Estado.

Según el comunicado, en las primeras semanas de julio de 2020, 7 de cada 10 defunciones correspondían al grupo de personas de 60 años y más, mientras que en las primeras dos semanas de julio 2021 esta cifra disminuyó en un -43%, y solo 4 de cada 10 defunciones corresponden a adultos mayores.

"Se considera que una persona está efectivamente vacunada al pasar 28 días después de haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna", cita el texto.